كلام فى الكورة
تريزيجيه يتحدث عن.. عودته إلى الأهلي.. وكأس العالم للأندية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:16 ص 16/11/2025
محمود تريزيجيه

تريزيجيه

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي، كواليس عودته إلى القلعة الحمراء من جديد.

وعاد تريزيجيه إلى الأهلي، بعد رحلة احتراف لمدة 10 سنوات في الملاعب الأوروبية.

وقال تريزيجيه عبر قناة إم بي سي مصر2: "عندما تلقيت عرضًا من الأهلي، كان الفارق كبير مع العروض الأخرى التي جاءت لنادي طرابزون التركي".

وأضاف: "كان هناك عروض تأتي لي تساوي 5 أضعاف عقدي الحالي مع الأهلي، وكذلك العروض التي جاءت للنادي التركي كانت الاستفادة المالية أكبر له، لكن قراري كان الحاسم".

وتابع:"في الفترات الماضية، لم أكن أستطيع العودة إلى الأهلي، لأن عقودي مع الأندية كانت طويلة الأمد، لكن مع طرابزون، كان يتبقى لي موسم واحد، لذلك القرار كان أسهل".

وواصل: "عندما كنت أقول إنني أتمنى العودة إلى الأهلي، لم يكن الأمر مجرد كلام فقط، وكنت من الممكن أن أذهب لأي نادٍ من العروض الكبيرة التي تلقيتها، وأجني أموالًا طائلة ثم أعود وأنا 34 أو 35 سنة، وألعب موسم ثم اعتزل في الأهلي".

وشدد: "لكنني كنت أرغب في العودة إلى الأهلي، وأنا في كامل عطائي حتى يستفيد مني النادي".

وأوضح: "عندما التقيت الخطيب، كشفت له العروض التي تلقيتها مؤخرًا، وقلت له أنا موافق على العودة إلى الأهلي، وسنخوض (الخناقة معًا)".

وأردف: "أنا لا أفعل شئ سوى لعب كرة القدم فقط، كل حياتي متعلقة بكرة القدم".

ولفت إلى: "عندما وقعت للأهلي في شهر يناير الماضي، أول ما نزلت من الطائرة بكيت، كأنه نفس شعوري وأنا في بداية رحلة الاحتراف".

وعن كأس العالم للأندية قال: "لم نكن موفقين في بطولة كأس العالم للأندية، لا أريد خلق أعذار، لكن كان هناك ظروف محيطة أثرت علينا".

وأضاف: "أنا أخطأت في ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي، لم أكن موفق فيها، لكنني في أي فريق ألعب فيه، يطلب مني زملائي التصدي لأي ركلة جزاء".

وتابع: "سددت ركلات جزاء أخرى مع الأهلي، ونجحت في تسجيلها، حتى ركلة الجزاء أمام الزمالك كانت في توقيت صعب، لكنني أصريت التصدي لها، وهو كان دوري، وإذا تكررت سأصوبها".

وأشار إلىك "ريبيرو لم يكن موفقًا معنا، حاولنا نساعده كلاعبين، لكننا لم نكن موفقين أيضًا".

وذكر تريزيجيه: "عماد النحاس عرف كيف يتعامل معنا على المستوى النفسي، كان يمنحنا الثقة التي تجعلنا أن نموت أنفسنا في كل مباراة".

وأكمل: "بدأنا نتجانس مع بعضنا كفريق، لكننا لم نصل سوى إلى 30% من قوتنا".

واستمر: "الأهلي لديه أفضل فريق في أفريقيا، بعيدًا عن الصفقات الجديدة، الأهلي لديه أفضل فريق واكتسح أفريقيا قبل أن نأتي".

وأتم: "دوري أبطال أفريقيا هو الهدف الأساسي لنا هذا الموسم، وسنحققه بإذن الله".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب كأس العالم للأندية تريزيجيه ريبيرو

