تريزيجيه يتحدث عن.. ركلة جزاء القمة.. الضغوطات على زيزو.. والفوز بالسوبر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:18 ص 16/11/2025
تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي

أكد محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي، أنه يحب الضغوطات لذلك لم يكن قلقًا بشأن تسديد ركلة الجزاء في مباراة القمة ضد الزمالك، كما تطرق للحديث عن شخصية زيزو زميله في القلعة الحمراء، وحديث اللاعبين قبل بطولة السوبر التي توج بها فريقه.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: " أخطأت من قبل عندما سددت في غير دوري، لكن في لقاء القمة كان هذا دوري وبعض زملائي كانوا يريدون رفع الضغط عني، وبنشرقي اتجه لي وظننت أنه سيطلب تسديد الركلة، لكنه دعمني وقال لي الله يعينك يا أخويا".

وتابع: "وضعت في رأسي أنني سجلت الركلة أمام الزمالك وكنت واثق أن الأمر مسألة وقت، وأحب الضغوطات، لقد ولدت للعب في مثل هذه الأجواء، وإلا لما كنت أستحق اللعب بقميص الأهلي".

وأوضح: "عندما نتعثر لا أنام لمدة يومين ولا أرغب في أن يراني أحد، وأفكر فقط في المباراة المقبلة لخوض التحدي وإسعاد الجماهير، وتحدثنا في الطائرة قبل السوبر وقلت لزملائي (البطولة دي على شرفي)، ويجب أن نعود باللقب لإسعاد الجماهير".

وأكمل: "دائمًا ما أحمل في ذهني عاتق فرحة الجماهير، لأنني تربيت داخل النادي، وأريد أن أقدم شيئًا له، وكل مباراة بمثابة نهائي وكإني أواجه ريال مدريد".

وزاد: "قدمنا كل شيء في مباراة المصري، لكن كان هناك عدم توفيق في بعض المباريات الماضية بشكل عام، ثم واجهنا فريق سيراميكا، كان لقاء صعبًا، ضد علي ماهر المدرب الذي كان سبب اكتشافي".

وأشار: "مواجهة الزمالك إحساس مختلف، وأحب مثل هذه المباريات لتواجد الجماهير، وكنت أنتظر النهائي بغض النظر عن المنافس، لكن مثل هذه المباريات لها حسابات آخرى، الزمالك لديه لاعبين كبار، المواجهة لم تكن سهلة، لكن التوفيق كان من حليفنا".

وعن الضغوطات التي تعرض لها زيزو في مباراة القمة، علق قائلًا: "زيزو لاعب كبير، نحن نجلس معًا في غرفة واحدة، ووضعنا السيناريو الذي سيحدث في مباراة القمة، وقال لي أن كل تركيزه في المباراة فقط".

وأضاف: "ظهرت شخصية زيزو القوية، لكن بكل تأكيد هو يتأثر بداخله، ورغم ذلك قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك، لاعبي الأهلي خلقوا للضغوطات، ويعلمون طموحات الجماهير، بعضهم قد يتأثر وقد لا يقدم أفضل ما لديه، لكن البعض الآخر يتحسن، وطاهر محمد طاهر يثبت نفسه في كل مباراة أنه جدير بقميص النادي".

وأتم: "لا أسعى لتحقيق أهداف فردية، ولكن تركيزي على الفوز بكل بطولة مع النادي الأهلي بعد عودتي، لأنني لم أعتد على الخسارة، عندما كنا نخسر لقبًا في قطاع الناشئين، كان يتم بيع 5 لاعبين على الأقل".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي تريزيجيه زيزو

