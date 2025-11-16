نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

انتهت فعاليات قرعة كأس مصر لحساب دور الـ32 من بطولة الموسم الحالي 2025-2026، بتواجد ناديي الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.

أعلن منتخب مصر عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفراعنة، خلال مباراة الفريق الودية أمام أوزبكستان، والتي جرت ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الفريق الأبيض قد قررت ضم الثنائي آدم وآسر محمد صبري، نجلي نجم القلعة البيضاء الراحل، تكريمًا له.

جرت اليوم السبت، فعاليات قرعة دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية في المسابقة.

أسفرت قرعة كأس مصر لدور الـ32، عن وقوع النادي الأهلي وفريق بيراميدز في طريق واحد خلال منافسات البطولة، نحو الوصول إلى نهائي النسخة الحالية 2025-2026.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-26.

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إخطارًا لنادي بيراميدز بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، حيث يستهل مشواره بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025–2026.

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الاثنين، بتوقيت القاهرة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.