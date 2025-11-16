المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. تكريم محمد صبري.. قرعة كأس مصر.. وتفاصيل إصابة زيزو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:34 ص 16/11/2025
محمد صبري

محمد صبري

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

قرعة كأس مصر.. الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين

انتهت فعاليات قرعة كأس مصر لحساب دور الـ32 من بطولة الموسم الحالي 2025-2026، بتواجد ناديي الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين.

منتخب مصر يكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة فتحي وزيزو ومحسن

أعلن منتخب مصر عن التشخيص المبدئي للإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفراعنة، خلال مباراة الفريق الودية أمام أوزبكستان، والتي جرت ضمن الاستعدادات لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

مصدر في الزمالك ليلا كورة: قررنا ضم نجلَي محمد صبري لصفوف قطاع الناشئين

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة الفريق الأبيض قد قررت ضم الثنائي آدم وآسر محمد صبري، نجلي نجم القلعة البيضاء الراحل، تكريمًا له.

طريق الزمالك.. القرعة تضع المصري وفريق شيكابالا أمام البطل في كأس مصر

جرت اليوم السبت، فعاليات قرعة دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025-2026، والتي أسفرت عن عدة مواجهات قوية في المسابقة.

مواجهة محتملة وانتصار بالحرس القديم.. الأهلي وبيراميدز في مفترق طرق كأس مصر

أسفرت قرعة كأس مصر لدور الـ32، عن وقوع النادي الأهلي وفريق بيراميدز في طريق واحد خلال منافسات البطولة، نحو الوصول إلى نهائي النسخة الحالية 2025-2026.

طاقم جيبوتي.. حكام مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم حكام مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-26.

صافرة سودانية لقيادة مباراة بيراميدز وريفرز بدوري أبطال أفريقيا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إخطارًا لنادي بيراميدز بشأن موعد وحكام مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

فيروس فيفا يضرب الأهلي.. 4 إصابات جديدة قبل موقعة شبيبة القبائل

بدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب، استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية والقارية، حيث يستهل مشواره بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025–2026.

إراحة صلاح وغياب زيزو.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة كاب فيردي

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الاثنين، بتوقيت القاهرة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

الزمالك الأهلي منتخب مصر محمد صلاح كأس مصر زيزو ملف يلا كورة بيراميدز محمد صبري محمد صبري

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

