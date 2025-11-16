توافد العديد من نجوم الكرة المصرية، لتقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي فارق عالمنا أول أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

محمد صبري كان قد تعرض لحادث أليم، في وقت مبكر أول أمس الجمعة، بعدما تعرض لأزمة صحية، حيث انحرفت منه السيارة ودخل بسيارته في مبنى تحت الإنشاء.

عزاء محمد صبري

وصول كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لتأدية واجب العزاء.

ويقيم نادي الزمالك، عزاء الراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، لتلقي واجب العزاء.

وتستقبل أسرة الراحل إلى جانب مجلس الزمالك، حيث يمثلهم أحمد سليمان، مع رموز القلعة البيضاء، مثل عبد الحليم علي وأمين عبد العزيز وطارق السيد وغيرهم في عزاء الراحل محمد صبري.

ويتواجد عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم من الأهلي، فتحي مبروك ومختار مختار وعبد المنعم شطة، ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق، كما حضر أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

طالع لقطات من حضور نجوم الكرة المصرية في عزاء محمد صبري أو تنقل عبر الصور من الأعلى

طالع لقطات من مراسم جنازة محمد صبري لاعب الزمالك الراحل أو تنقل بين الصور من الأعلى

اقرأ أيضًا.. "خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

طالع أيضًا.. ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)