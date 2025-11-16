المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

عزاء الراحل محمد صبري.. وصول كامل الوزير ولبيب (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:33 م 16/11/2025
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg
    galleryImg

توافد العديد من نجوم الكرة المصرية، لتقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي فارق عالمنا أول أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

محمد صبري كان قد تعرض لحادث أليم، في وقت مبكر أول أمس الجمعة، بعدما تعرض لأزمة صحية، حيث انحرفت منه السيارة ودخل بسيارته في مبنى تحت الإنشاء.

عزاء محمد صبري

وصول كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لتأدية واجب العزاء.

ويقيم نادي الزمالك، عزاء الراحل محمد صبري، في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء اليوم الأحد، لتلقي واجب العزاء.

وتستقبل أسرة الراحل إلى جانب مجلس الزمالك، حيث يمثلهم أحمد سليمان، مع رموز القلعة البيضاء، مثل عبد الحليم علي وأمين عبد العزيز وطارق السيد وغيرهم في عزاء الراحل محمد صبري.

ويتواجد عدد من نجوم الكرة المصرية، على رأسهم من الأهلي، فتحي مبروك ومختار مختار وعبد المنعم شطة، ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة السابق، كما حضر أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي.

طالع لقطات من حضور نجوم الكرة المصرية في عزاء محمد صبري أو تنقل عبر الصور من الأعلى

طالع لقطات من مراسم جنازة محمد صبري لاعب الزمالك الراحل أو تنقل بين الصور من الأعلى

اقرأ أيضًا.. "خلل مفاجئ".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري

طالع أيضًا.. ضمنهم زيزو والأهلي والزمالك.. الأندية المصرية والنجوم ينعون وفاة محمد صبري (صور)

مباراة الزمالك القادمة
محمد صبري وفاة محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك عزاء محمد صبري

