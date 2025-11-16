أبو تريكة على رأس قائمة ياسين بونو للاعبين الأفضل

كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، عن قائمة اللاعبين العرب الأفضل من وجهة نظره، بناءً على المواصفات التي تميز كل لاعب.

وينافس ياسين بونو، مواطنه منير المحمدي، حارس نهضة بركان المغربي، وروبين ويليامز، حارس ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025.

ياسين بونو يفضل أبو تريكة على صلاح

وقال بونو، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لبطولة الدوري السعودي على منصة "فيسبوك": "سفيان أمرابط أفضل لاعب على مستوى القوة، وأشرف حكيمي من ناحية السرعة".

وواصل: "من حيث المهارة أختار محمد أبو تريكة، وعلى مستوى القيادة، أفضل لاعب هو نور الدين النيبت، ومن حيث التسديدات حكيم زياش الأفضل، والذكاء محمد أبو تريكة”.

الجدير بالذكر أن الحارس المغربي يتصدر قائمة المرشحين لنيل لقب الأفضل، بعد الأداء المذهل الذي قدمه مع الهلال في كأس العالم للأندية 2025.

وقاد ياسين بونو كتيبة الزعيم للتأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بفضل تصدياته الرائعة أمام ريال مدريد في دور المجموعات، وأمام مانشستر سيتي في ثمن النهائي.

علاوة على ذلك ساهم أسد الأطلسي في سلسلة انتصارات استثنائية لصالح المغرب، خلال عام 2025، وصلت إلى 17 فوز متتالي.