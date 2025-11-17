المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

ملف يلا كورة.. تصريحات تريزيجيه.. جوائز كاف.. وعزاء نجم الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:45 ص 17/11/2025
كاف

كاف

نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، تصريحات تريزيجيه، وجوائز كاف وعزاء نجم الزمالك.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

تريزيجيه: صلاح كان سيعتزل دوليًا بعد خسارة السنغال.. وسنحارب للفوز بأمم أفريقيا

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن أن محمد صلاح كان ينوي اعتزال اللعب الدولي، عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، والفشل في التأهل لمونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن الفراعنة سيقاتلون للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي في مونديال الأندية

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي، على مغازلة ناديه السابق، الأهلي، مستعينًا بذكريات مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

استبعاد الشناوي.. كاف يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين فقط في المرحلة الختامية.

استبعاد يورتشيتش وحسام حسن.. سيطرة مغربية على سباق أفضل مدرب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، والتي شهدت استبعاد كلا من كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

عزاء الراحل محمد صبري.. وصول وزير الرياضة (صور)

توافد العديد من نجوم الكرة المصرية، لتقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي فارق عالمنا أول أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

قبل مواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلي في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

طاقم حكام رواندي لإدارة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، حكم مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب فلسطين: بكيت لأول مرة أثناء النشيد الوطني بمباراتنا أمام الباسك

أكد إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، أنه شعر بالفخر خلال المباراة الودية أمام إقليم الباسك بإسبانيا.

 

الأهلي الزمالك كاف

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

