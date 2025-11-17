نشر يلا كورة مجموعة من الأخبار الهامة على مدار أمس الأحد لعل أبرزها، تصريحات تريزيجيه، وجوائز كاف وعزاء نجم الزمالك.

وجاءت أبرز أخبار أمس الأحد كالتالي:

تريزيجيه: صلاح كان سيعتزل دوليًا بعد خسارة السنغال.. وسنحارب للفوز بأمم أفريقيا

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن أن محمد صلاح كان ينوي اعتزال اللعب الدولي، عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، والفشل في التأهل لمونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن الفراعنة سيقاتلون للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وسام أبو علي يستعيد ذكرياته مع الأهلي في مونديال الأندية

حرص النجم الفلسطيني وسام أبو علي، على مغازلة ناديه السابق، الأهلي، مستعينًا بذكريات مشاركته في كأس العالم للأندية 2025.

استبعاد الشناوي.. كاف يعلن القائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد ثلاثة لاعبين فقط في المرحلة الختامية.

استبعاد يورتشيتش وحسام حسن.. سيطرة مغربية على سباق أفضل مدرب في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، والتي شهدت استبعاد كلا من كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

عزاء الراحل محمد صبري.. وصول وزير الرياضة (صور)

توافد العديد من نجوم الكرة المصرية، لتقديم واجب العزاء في الراحل محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق، الذي فارق عالمنا أول أمس الجمعة، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

قبل مواجهة الجيش الملكي.. طارق قنديل رئيساً لبعثة الأهلي في المغرب

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المغرب.

طاقم حكام رواندي لإدارة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، حكم مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مدرب فلسطين: بكيت لأول مرة أثناء النشيد الوطني بمباراتنا أمام الباسك

أكد إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين، أنه شعر بالفخر خلال المباراة الودية أمام إقليم الباسك بإسبانيا.