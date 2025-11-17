يستعد النادي الأهلي لختام عام 2025، بخوض عدة مباريات في مختلف المسابقات.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت إجراء عدة تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

من بين التعديلات التي أعلنتها الرابطة الجمعة الماضية، إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساء وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساء.

وبالتالي لن يخوض الأهلي أي مباريات في الدوري المصري الممتاز إلى نهاية العام الحالي، وذلك لتوقف المسابقة تزامنا مع مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم وحتى 18 يناير 2026، وقبلها مشاركة المنتخب الثاني بكأس العرب في قطر بين 1 و 18 ديسمبر.

وتزامنا مع توقف الدوري، ستقام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

وبهذا تقتصر مباريات الأهلي في الأسابيع المتبقية من العام الحالي على بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الرابطة.

وينافس الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بجانب شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يلعب بالمجموعة الأولى في كأس الرابطة، مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الأهلي في مختلف المسابقات حتى نهاية عام 2025.

مباريات الأهلي حتى نهاية 2025

الأهلي × شبيبة القبائل - 22 نوفمبر 2025 - 6 مساء

الجيش الملكي × الأهلي - 28 نوفمبر 2025 - 9 مساء

الأهلي × إنبي - 11 ديسمبر 2025 - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 19 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × غزل المحلة - 23 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × المقاولون العرب - 30 ديسمبر 2025 - 8 مساء

