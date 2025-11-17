المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
21:45
ليتوانيا

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألمانيا

ألمانيا

- -
21:45
سلوفاكيا

سلوفاكيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الجبل الأسود

الجبل الأسود

- -
21:45
كرواتيا

كرواتيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

بعد تأجيل مواجهة الإسماعيلي.. جدول مباريات الأهلي حتى نهاية 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:01 م 17/11/2025
الأهلي

الأهلي

يستعد النادي الأهلي لختام عام 2025، بخوض عدة مباريات في مختلف المسابقات.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت إجراء عدة تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

من بين التعديلات التي أعلنتها الرابطة الجمعة الماضية، إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ستاد الجيش ببرج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساء وذلك بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر المقبل الساعة 8 مساء.

وبالتالي لن يخوض الأهلي أي مباريات في الدوري المصري الممتاز إلى نهاية العام الحالي، وذلك لتوقف المسابقة تزامنا مع مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم وحتى 18 يناير 2026، وقبلها مشاركة المنتخب الثاني بكأس العرب في قطر بين 1 و 18 ديسمبر.

تعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

وتزامنا مع توقف الدوري، ستقام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

وبهذا تقتصر مباريات الأهلي في الأسابيع المتبقية من العام الحالي على بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الرابطة.

وينافس الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بجانب شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني، بينما يلعب بالمجموعة الأولى في كأس الرابطة، مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الأهلي في مختلف المسابقات حتى نهاية عام 2025.

مباريات الأهلي حتى نهاية 2025

الأهلي × شبيبة القبائل - 22 نوفمبر 2025 - 6 مساء

الجيش الملكي × الأهلي - 28 نوفمبر 2025 - 9 مساء

الأهلي × إنبي - 11 ديسمبر 2025 - 8 مساء

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 19 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × غزل المحلة - 23 ديسمبر 2025 - 8 مساء

الأهلي × المقاولون العرب - 30 ديسمبر 2025 - 8 مساء

جدول مباريات اليوم 

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg