يستعد النادي الزمالك لختام عام 2025، بخوض عدة مباريات في مختلف المسابقات.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت إجراء عدة تعديلات على جدول مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، بعد تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

من بين التعديلات التي أعلنتها الرابطة الجمعة الماضية، إقامة مباراة الزمالك وسموحة على ستاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساء بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 26 نوفمبر المقبل.

وبالتالي لن يخوض الزمالك أي مباريات في الدوري المصري الممتاز لنهاية العام الحالي، لتوقف المسابقة تزامنا مع مشاركة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر القادم وحتى 18 يناير 2026، وقبلها مشاركة المنتخب الثاني بكأس العرب في قطر بين 1 و 18 ديسمبر.

وتزامنا مع توقف الدوري، ستقام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية (كأس عاصمة مصر).

وبهذا تقتصر مباريات الزمالك في الأسابيع المتبقية من العام الحالي على بطولتي كأس الرابطة والكونفدرالية الأفريقية.

وينافس الزمالك في المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، بجانب المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

بينما يلعب الفريق الأبيض بالمجموعة الثالثة في كأس الرابطة، مع المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد مباريات الزمالك في مختلف المسابقات حتى نهاية عام 2025.

مباريات الزمالك حتى نهاية 2025

الزمالك × زيسكو - 23 نوفمبر - 9 مساء

كايزر تشيفز × الزمالك - 29 نوفمبر - 3 مساء

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك - 9 ديسمبر - 8 مساء

الزمالك × حرس الحدود - 20 ديسمبر - 8 مساء

الزمالك × سموحة - 24 ديسمبر - 8 مساء

