كلام فى الكورة
بينهم ثلاثي أجنبي.. 10 لاعبين مهددون بالرحيل عن الأهلي (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:54 م 17/11/2025
يخطط النادي الأهلي لترتيب أوراقه من جديد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث سيتم مناقشة المدرب الدنماركي يِيس توروب المدير الفني للفريق الأحمر سواء في ملف اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة.

ومن حيث ملف اللاعبين الراحلين يُعد من أبرز الأسماء المرشحة للخروج من الفريق الأحمر الثلاثي الأجنبي: المهاجم السلوفيني الدولي نيتس جراديشار، والمدافع المغربي أشرف داري، بجانب المالي أليو ديانج.

ويسعى النادي الأهلي إلى تسويق الثنائي الأجنبي جراديشار وداري، حيث هناك رغبة في التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر بجانب لاعب محترف تحت السن، ومدافع أجنبي آخر لخلافة داري الذي عانى من كثرة الإصابة.

اقرأ أيضًا.. 5 محترفين ورحيل لاعبَين.. كيف يفكر الأهلي في صفقات يناير 2026؟

في المقابل، قد يرحل أليو ديانج في حال عدم تجديد عقده مع النادي الأهلي نظرًا لأن عقده سينتهي في صيف 2026، مما يعني احتمالية خسارته مجانًا حال عدم التجديد.

ووضع النادي الأهلي اللاعب الفلسطيني الدولي حامد حمدان ضمن أهدافه في الانتقالات الشتوية لتعويض احتمالية خروج ديانج.

لمعرفة أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الدوري المصري أشرف داري ديانج جراديشار

