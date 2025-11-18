كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن علاقته مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، مؤكدًا أنه الأقرب للانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويعد حامد حمدان أحد أهداف الأهلي والزمالك في انتقالات يناير المقبلة.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حامد حمدان بمثابة أخي، هو قريب مني جدًا، وأعرفه شخصيًا وهو من اللاعبين المميزين جدًا".

وأضاف: "وكيل حمدان هو نفسه وكيلي أيضًا، وأعتقد بنسبة كبيرة أن الأهلي هو الأقرب لضم حامد حمدان وهذه هي ميول وكيل اللاعب".

وأكمل: "وكيل حامد حمدان يرغب أن ينضم اللاعب إلى الأهلي الذي يمتلك كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب".

وبسؤاله عن رأيه في أداء أحمد سيد زيزو مع الأهلي، رد صالح جمعة، قائلًا: "أداء زيزو في تصاعد مستمر، البداية كانت صعبة إلى حد ما مع الأهلي، ولكن هذا طبيعي بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها".

وأتم: "سعيد جدا أن زيزو أصبح مؤثرا مع الأهلي".

وسبق وأن كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت أن الأهلي مهتم بضم حامد حمدان رغم الاتفاق المسبق مع الزمالك.

بتروجيت عن مستقبل حامد حمدان: لدينا اتفاق مع الزمالك لكن لم نوقع العقود.. والأهلي مهتم بضمه