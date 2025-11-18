المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

صالح جمعة: حامد حمدان مثل أخي.. والأهلي الأقرب لضمه

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:53 ص 18/11/2025
صالح جمعة

صالح جمعة

كشف صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق عن علاقته مع الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت، مؤكدًا أنه الأقرب للانتقال إلى القلعة الحمراء.

ويعد حامد حمدان أحد أهداف الأهلي والزمالك في انتقالات يناير المقبلة.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حامد حمدان بمثابة أخي، هو قريب مني جدًا، وأعرفه شخصيًا وهو من اللاعبين المميزين جدًا".

وأضاف: "وكيل حمدان هو نفسه وكيلي أيضًا، وأعتقد بنسبة كبيرة أن الأهلي هو الأقرب لضم حامد حمدان وهذه هي ميول وكيل اللاعب".

وأكمل: "وكيل حامد حمدان يرغب أن ينضم اللاعب إلى الأهلي الذي يمتلك كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب".

وبسؤاله عن رأيه في أداء أحمد سيد زيزو مع الأهلي، رد صالح جمعة، قائلًا: "أداء زيزو في تصاعد مستمر، البداية كانت صعبة إلى حد ما مع الأهلي، ولكن هذا طبيعي بسبب الضغوط التي كان يتعرض لها".

وأتم: "سعيد جدا أن زيزو أصبح مؤثرا مع الأهلي".

وسبق وأن كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت أن الأهلي مهتم بضم حامد حمدان رغم الاتفاق المسبق مع الزمالك.

بتروجيت عن مستقبل حامد حمدان: لدينا اتفاق مع الزمالك لكن لم نوقع العقود.. والأهلي مهتم بضمه

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك صالح جمعة أحمد سيد زيزو حامد حمدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg