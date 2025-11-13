المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بتروجت عن مستقبل حامد حمدان: لدينا اتفاق مع الزمالك لكن لم نوقع العقود.. والأهلي مهتم بضمه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:56 ص 13/11/2025
حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت

حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، أن فريقه سوف يلتزم بالاتفاق المبدئي مع الزمالك بشأن انتقال لاعب خط الوسط الفلسطيني حامد حمدان لصفوف القلعة البيضاء في يناير، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأهلي مهتم أيضًا بضم اللاعب، لكن رغبة اللاعب قد تغير الاتفاق.

وقال محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت عبر قناة المحور: "هناك اتفاق مبدئي بيننا وبين نادي الزمالك، بشأن انتقال حامد حمدان لصفوف الأبيض في شهر يناير المقبل، وكانت هناك مراسلات بيننا وبين نادي الزمالك، وأرسلنا صيغة عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب، بالاتفاق على انضمامه، وتحتوي على الشروط المالية".

وتابع: "لكن لم يتم توقيع العقود من أي طرف، المفاوضات توقفت هنا، لدينا خطاب رسمي من نادي الزمالك بهذا العقد، وكان آخر رد لنا هو الموافقة بشكل مبدئي على إتمام الانتقال خلال شهر يناير".

وأكمل: "نحن ملتزمون بالاتفاق المبدئي، ولكننا لن نغير الرقم المطلوب الذي اتفقنا عليه مع نادي الزمالك، لكن آلية سداد المبلغ قد تختلف، وهذا حق مشروع لنا".

وزاد: "الاتفاق ملزم بين الإدارتين ولكن ليس اللاعب، ولم يحدث أي تواصل مؤخرًا من جانب نادي الزمالك، وهناك أحاديث من الوكلاء عن اهتمام الأهلي بشكل كبير جدًا بضم اللاعب، لكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

وأوضح: "أنا أنظر إلى الشروط التي تناسب نادي بتروجت والقيمة المالية للصفقة، وبناء عليه أتحدث مع اللاعب عن العروض المقدمة له".

وأشار: "سيكون الأمر صعبًا لتغيير اتفاقي مع نادي الزمالك فيما يتعلق بالقيمة المادية، لكن هناك نقطة آخرى هامة، وهي إذا جاء اللاعب وطلب الانتقال للأهلي فهذا أمر آخر، اللاعب لم يوقع أي شيء مع نادي الزمالك، وعقده مستمر لموسم إضافي مع بتروجت".

وأضاف: "حامد حمدان كانت لديه عروض خارجية من قبل، أبرزها من قطر القطري في بداية الموسم، اللاعب انقطع عن التدريبات لكنه اعتذر بعد ذلك بشكل رسمي، ومن الوارد أن يفكر اللاعب في أكثر من عرض".

وأتم: "الزمالك طلب ضم توفيق محمد مع حامد حمدان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي والمصري أيضًا، وهو لاعب مهم ومؤثر".

الزمالك الأهلي حامد حمدان

