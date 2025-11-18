المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: الزمالك وجه الشكر إلى مدرب الأحمال تومليانوفيتش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:28 م 18/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أكد مصدر أن الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بفريق الزمالك، لم يعد له دور بالقلعة البيضاء في الوقت الراهن، إذ تقرر توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع الفارس الأبيض مؤخرًا.

ويتولى أحمد عبد الرؤوف، المهمة الفنية لفريق الزمالك في الوقت الراهن، وذلك عقب رحيل المدرب البرتغالي يانيك فيريرا عن الأبيض بصحبة جهازه المعاون، على خلفية تدهور النتائج قبل بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك يوجه الشكر لمدرب الأحمال

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن نادي الزمالك استقر على توجيه الشكر لمدرب الأحمال ماريو تومليانوفيتش، إذ لم يعد له دور داخل الأبيض عقب رحيل يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

وضم نادي الزمالك البرتغالي كوستا ريبيرو إلى الجهاز المعاون للمدرب أحمد عبد الرؤوف، قبل مسابقة كأس السوبر المصري وذلك للقيام بمهمة مدرب الأحمال داخل الفريق.

وتواجد البرتغالي كوستا ريبيرو مع فريق الزمالك منذ منافسات كأس السوبر المصري، وظهر المدرب مع الأبيض خلال مواجهتي نصف النهائي أمام بيراميدز والمباراة النهائية أمام الأهلي.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد عبد الرؤوف ماريو تومليانوفيتش

