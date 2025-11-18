أكد مصدر أن الكرواتي ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بفريق الزمالك، لم يعد له دور بالقلعة البيضاء في الوقت الراهن، إذ تقرر توجيه الشكر له عن الفترة التي قضاها مع الفارس الأبيض مؤخرًا.

ويتولى أحمد عبد الرؤوف، المهمة الفنية لفريق الزمالك في الوقت الراهن، وذلك عقب رحيل المدرب البرتغالي يانيك فيريرا عن الأبيض بصحبة جهازه المعاون، على خلفية تدهور النتائج قبل بطولة كأس السوبر المصري.

الزمالك يوجه الشكر لمدرب الأحمال

ذكر مصدر لـ"يلا كورة" أن نادي الزمالك استقر على توجيه الشكر لمدرب الأحمال ماريو تومليانوفيتش، إذ لم يعد له دور داخل الأبيض عقب رحيل يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

وضم نادي الزمالك البرتغالي كوستا ريبيرو إلى الجهاز المعاون للمدرب أحمد عبد الرؤوف، قبل مسابقة كأس السوبر المصري وذلك للقيام بمهمة مدرب الأحمال داخل الفريق.

وتواجد البرتغالي كوستا ريبيرو مع فريق الزمالك منذ منافسات كأس السوبر المصري، وظهر المدرب مع الأبيض خلال مواجهتي نصف النهائي أمام بيراميدز والمباراة النهائية أمام الأهلي.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدًا الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.