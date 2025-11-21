المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حالة واحدة تمنعه.. هل يعتلي بيراميدز الصدارة أثناء توقف الدوري المصري؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:56 م 21/11/2025
بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

يبدو أن فريق بيراميدز ليس بعيدًا عن اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خلال فترة التوقف المقبلة للمسابقة، التي ستصل إلى حوالي 55 يومًا.

بيراميدز خلال 11 يومًا تقريبًا سيلعب 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سيتساوى بهم في الإجمالي مع غالبية الأندية، مع فرصة ثمينة باعتلاء قمة جدول الترتيب.

كيف يعتلي بيراميدز صدارة الدوري؟

بيراميدز سيلعب أولًا مع المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل، على أن يخوض مؤجلتين ضد كهرباء الإسماعيلية ثم بتروجيت يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

حال تمكن بيراميدز من الفوز بالمباريات الثلاثة، سيرفع رصيده إلى 29 نقطة، بالتالي يتخطى الأهلي والزمالك، لكنه قد يتساوى مع سيراميكا كليوباترا، إذا فاز الأخير في مباراته مع فاركو، غد السبت.

حالة تمنع بيراميدز

انتصار بيراميدز في مبارياته الثلاثة، وفوز سيراميكا على فاركو، يُعني تساويهما بـ29 نقطة، لكن لمن تكون الصدارة وقتها، وهذا ما يجعلنا نلقي نظرة على لائحة المرحلة الأولى من الدوري، حال تساوى فريقين أو أكثر في النقاط، حيث يتم النظر إلى:

- النادي صاحب فارق الأهداف الأكبر.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف.

- النادي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج ملعبه.

المفارقة الغريبة أن بيراميدز يتساوى مع سيراميكا كليوباترا، في وقت الحالي، على مستوى فارق الأهداف (10) وعلى مستوى الأهداف المسجلة (15)، لكن بلا شك ستؤثر نتائج المباريات الأخرى على الشكل النهائي لفارق الأهداف بينهما، لكن تفوق سيراميكا سيكون الحالة الوحيدة التي تعيق السماوي عن القمة.

بالتالي قد يعود الأهلي والزمالك بعد نهاية فترة توقف الـ55 يومًا، ويجدون بيراميدز على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل 7 جولات من نهاية المرحلة الأولى، التي تستأنف 19 يناير المقبل، من الجولة الـ15.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى 19 يناير المقبل، لمشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب، خلال الفترة 1 - 18 ديسمبر، ثم منتخب مصر الأول في كأس الأمم الأفريقية، من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

هل تتوقع أن يعتلي بيراميدز صدارة الدوري خلال فترة التوقف؟

الزمالك الأهلي الدوري المصري كأس الأمم الأفريقية الدوري المصري الممتاز بيراميدز صدارة الدوري المصري

