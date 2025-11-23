المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أجانب الزمالك في الميركاتو.. 6 لاعبين على أعتاب الرحيل (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

08:46 م 21/11/2025
دخل أكثر من لاعب أجنبي داخل صفوف فريق الزمالك ضمن الأسماء المرشحة للخروج من "القلعة البيضاء" في فترة الانتقالات الشتوية إما على سبيل الإعارة أو بصورة نهائية.

ويُعد آخر الأسماء المرشحة للخروج من "القلعة البيضاء" الجناح الأنجولي الدولي شيكو بانزا نظرًا لتذبذب مستواه إلى جانب كثرة أزماته من حيث الانضباط.

وكان الأنجولي الدولي انتقل إلى صفوف الزمالك في صيف 2025 قادمًا من إستريلا البرتغالي في صفقة كلفت خزينة "القلعة البيضاء" ما يقرب من 800 ألف دولار.

وشارك بانزا في 11 مباراة على كافة المسابقات سواء محلية أو قارية، ليسجل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري.

نادي الزمالك فتح الباب لرحيل عبد الحميد معالي على سبيل الإعارة، كما بإمكان الدولي الفلسطيني عمر فرج أو التونسي سيف الدين الجزيري الرحيل بصورة نهائية.

وخرج عمر فرج إلى صفوف ديجرفورس السويدي على سبيل الإعارة لكنه لم يدخل قائمة الزمالك منذ عودته من الإعارة.

أما سيف الدين الجزيري فكان مرشحًا للرحيل في الصيف الماضي حيث حاولت إدارة "القلعة البيضاء" إقناع اللاعب بالرحيل ليتجدد الأمر قبل سوق الانتقالات الشتوي.

لمعرفة الأجانب المرشحين للرحيل عن الزمالك في يناير المقبل.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الزمالك الدوري المصري الكونفدرالية سيف الدين الجزيري شيكو بانزا

