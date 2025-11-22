المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على مدار يومين.. الخطيب وياسين منصور يجتمعان بشركات الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:35 ص 22/11/2025
ياسين منصور محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس الأهلي ونائبه ياسين منصور

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عدة اجتماعات متتالية مع شركات النادي، على مدار اليوم ثم الثلاثاء المقبل.

اجتماع الخطيب وياسين منصور

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن ياسين منصور نائب رئيس النادي، سيعود للظهور بالأهلي من جديد منذ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عقب إنتخابه، كما سيحضر تلك الإجتماعات خالد مرتجي أمين الصندوق.

وأضاف المصدر أن الخطيب وياسين منصور ومرتجي سيجتمعون مع شركة الأهلي للإنشاءات بتشكيلها الجديد ثم شركة الكرة.

كما أوضح المصدر أنه سيتم عقد جلسة أيضًا بشركة الأهلي للخدمات الرياضية يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن الخطيب وياسين ومرتجي سيناقشون مع شركات النادي ميزانيتهم والخطط المستقبلية، والتي تتضمن إيجاد موارد مالية جديدة يتم ضخها للنادي.

وفي سياق آخر، يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشوراه في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من هذه المرحلة.

الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي ياسين منصور

