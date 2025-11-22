يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عدة اجتماعات متتالية مع شركات النادي، على مدار اليوم ثم الثلاثاء المقبل.

اجتماع الخطيب وياسين منصور

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة إن ياسين منصور نائب رئيس النادي، سيعود للظهور بالأهلي من جديد منذ الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عقب إنتخابه، كما سيحضر تلك الإجتماعات خالد مرتجي أمين الصندوق.

وأضاف المصدر أن الخطيب وياسين منصور ومرتجي سيجتمعون مع شركة الأهلي للإنشاءات بتشكيلها الجديد ثم شركة الكرة.

كما أوضح المصدر أنه سيتم عقد جلسة أيضًا بشركة الأهلي للخدمات الرياضية يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن الخطيب وياسين ومرتجي سيناقشون مع شركات النادي ميزانيتهم والخطط المستقبلية، والتي تتضمن إيجاد موارد مالية جديدة يتم ضخها للنادي.

وفي سياق آخر، يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشوراه في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة شبيبة القبائل الجزائري، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من هذه المرحلة.