المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

سيراميكا يحافظ على صدارة الدوري ويهزم فاركو بثنائية نظيفة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:42 م 22/11/2025
فريق سيراميكا كليوباترا

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا

نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق فوز مهم على مضيفه فاركو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة في الخامسة مساءً، وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة متوازنة من الفريقين، دون تهديد حقيقي للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، استمرت المباراة في وتيرة متوسطة حتى الدقيقة 75، عندما سجل حسين السيد الهدف الأول لسيراميكا، مانحًا فريقه التقدم.

بعد سبع دقائق، عزز فخري لاكاي تقدم سيراميكا بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق الصاعد بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز، واصل سيراميكا تألقه في الدوري ورفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.

الدوري المصري فاركو سيراميكا كليوباترا فاركو ضد سيراميكا كليوباترا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg