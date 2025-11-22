نجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق فوز مهم على مضيفه فاركو بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحداث المباراة

انطلقت المباراة في الخامسة مساءً، وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة متوازنة من الفريقين، دون تهديد حقيقي للمرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

مع انطلاق الشوط الثاني، استمرت المباراة في وتيرة متوسطة حتى الدقيقة 75، عندما سجل حسين السيد الهدف الأول لسيراميكا، مانحًا فريقه التقدم.

بعد سبع دقائق، عزز فخري لاكاي تقدم سيراميكا بهدف ثانٍ في الدقيقة 82، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق الصاعد بثنائية نظيفة.

بهذا الفوز، واصل سيراميكا تألقه في الدوري ورفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.