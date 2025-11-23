بعث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة طمأنينة بشأن أرض نادي الزمالك.

وكانت وزارة الإسكان، قد أصدرت قرارًا بسحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك؛ بسبب وجود مخالفات تخص البناء.

وقال أشرف صبحي عبر قناة إم بي سي مصر: "أتواصل مع مجلس الزمالك باستمرار، لمتابعة أزمة أرض أكتوبر، نتابع الأزمة بشكل قانوني، والزمالك، قدّم شكوى والآن يتم التحقيق فيها".

وأضاف: "أرض الزمالك تابعة للنادي منذ 2003، هنا لا نتحدث عن شخص بعينه، لكننا نتحدث عن مؤسسة تجددت لها الفترة المسموح بها للبناء 3 مرات، وقوانين المجتمعات الجديدة يكون فيه فترة زمنية يتم فيها البناء، وتم منح النادي الكثير من الفرص، ونعمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة، والزمالك مؤسسة كبيرة لن تُترك، وهذه رسالة طمأنينة، وفي القريب العاجل سيكون هناك حل".

وأتم: "عقدنا عدة اجتماعات مع مجلس الزمالك، ونضع في الاعتبار كافة الأشياء التي يتم التفكير فيها، الموقف الآن أصبح قانوني والنادي تقدم بكل أوراقه التي تقوي موقفه، والزمالك مؤسسة ملك الدولة، وأؤكد مرة أخرى أنه في القريب العاجل سيكون هناك حلول".