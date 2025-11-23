المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
لعنة القائم والعارضة.. كيف حُرم تريزيجيه من صدارة هدافي الدوري؟ (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:23 م 23/11/2025
تريزيجيه - الأهلي

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

المصور: اسامه عبد النبي

واجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شكلًا من سوء الحظ خلال مبارياته مع المارد الأحمر، حرمته من الارتقاء إلى صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز.

محمود تريزيجيه كان قد وقع على هدفين في انتصار الأهلي العريض (4-1) على حساب فريق شبيبة القبائل، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الحظ يعاند تريزيجيه

منعت العارضة والقائم محمود تريزيجيه من تحويل عدة تسديدات إلى أهداف محققة، لعل آخرهم كان تسديدته في مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، أمس السبت، بعدما ارتطمت تصويبته في القائم ثم أبعدها الدفاع لخارج الملعب.

بينما على صعيد الدوري المصري الممتاز فقط، كان محاولاته في القائم كفيلة كي تجعله ينفرد بصدارة قائمة الهدافين، وبفارق عن الهداف الحالي.

حيث إن محمود تريزيجيه الذي يملك الآن 4 أهداف، حيث يتساوى مع 7 لاعبين آخرين بنفس الرصيد، يأتي خلف الثنائي متصدري قائمة الهدافين صلاح محسن وصديق إيجولا (5 أهداف).

بينما محاولات محمود تريزيجيه التي منعها القائم والعارضة ومن دخول الشباك وصلت إلى 4، كانت ستكفيه كي يصبح رصيد أهدافه 8 ويعتلي قائمة الهدافين.

وكان القائم الأيسر منع هدفا أمام غزل المحلة، ثم آخر ضد الاتحاد السكندري، بينما تسديدته اليسارية ردتها العارضة في مباراة بتروجيت.

ومحاولة واحدة فقط جاءت في القائم الأيسر، لكنها تحولت لهدف بعدما تابعها ياسر إبراهيم على خط المرمى.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري الممتاز النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري الممتاز محمود تريزيجيه

