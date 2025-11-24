المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

الأهلي يفتتح فرعا لأكاديميته في السعودية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:35 م 24/11/2025
الأهلي

النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن افتتاح فرع لأكاديميته في المملكة العربية السعودية.

ونشر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "جاء ذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط".

وأوضح: "يهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقا لأعلى المعايير الدولية".

وأتم: "هذا بالإضافة إلى نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة، من أجل بناء منظومة تطوير تُرسّخ مكانة وشعبية الأهلي".

الأهلي الدوري المصري أكاديمية الأهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg