الأهلي يفتتح فرعا لأكاديميته في السعودية

أعلن النادي الأهلي عن افتتاح فرع لأكاديميته في المملكة العربية السعودية.

ونشر الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "جاء ذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط".

وأوضح: "يهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقا لأعلى المعايير الدولية".

وأتم: "هذا بالإضافة إلى نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة، من أجل بناء منظومة تطوير تُرسّخ مكانة وشعبية الأهلي".