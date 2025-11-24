دياباتي: كل ما قيل عن مفاوضاتي مع الأهلي غير صحيح

كشف إبرهيما دياباتي مهاجم جايس السويدي، عن حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط دياباتي بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال إبراهيما دياباتي في تصريحات لموقع FotbollDirekt السويدي: "مفاوضات الأهلي؟، لا يمكنني قول أي شيء، لأن ما يُنشر مجرد شائعات، لا يوجد أي اتفاق، ولا توجد محادثات من الأساس، هناك القليل جدًا من الحقيقة في كل ما كُتب".

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن دياباتي معروض بالفعل، ويلقي قبولًا لدي مسئولي النادي الأهلي.

وأضاف المصدر ذاته: "حدث استفسار عن راتب دياباتي ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، لديه مجموعة من الأسماء يفاضل بينها في الوقت الحالي، إلا إنه لم يستقر حتى الآن بشكل نهائي على الخيار الهجومي الذي يرغب في ضمه فوق السن.

ويسعى فريق الأهلي لتدعيم صفوفه الأمامية، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية صوب الدوري الأمريكي.