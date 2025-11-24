رسميا.. فيفا يوقف قيد الزمالك 3 فترات جديدة

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، والتي ظهرت بتاريخ اليوم الإثنين.

إيقاف قيد الزمالك

وكشف موقع فيفا، المختص بعقوبات إيقاف القيد على الأندية، عن توقيع عقوبة إيقاف جديد على الزمالك، وهذه المرة لمدة 3 فترات قيد.

بالتالي وفقًا لموقع عقوبات فيفا، أصبح الزمالك معاقبًا بـ5 عقوبات إيقاف قيد، على النحو الآتي:

3 نوفمبر: 3 عقوبات ترفع بعد الدفع.

6 نوفمبر: عقوبة ترفع بعد الدفع.

24 نوفمبر: عقوبة لمدة 3 فترات قيد.

وكانت عقوبات القيد الأربعة السابقة التي وقعت على الزمالك، بسبب جوزيه جوميز ومساعديه، لعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة.

بينما لم يتضح بعد سبب توقيع عقوبة إيقاف القيد الأخيرة على الزمالك، التي تمتد إلى 3 فترات قيد.

الزمالك كان قد حقق الفوز على حساب زيسكو الزامبي (1-0)، أمس الأحد، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا، حيث ملاقاة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عصر يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.