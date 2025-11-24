تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، اليوم الاثنين، يفيد بإيقاف قيد النادي في قضية السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق.

وأعلنت بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات.

وعلم يلا كورة، أن إيقاف قيد الزمالك، يأتي بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق.

وحصل جروس على حكم نهائي بـ 133 ألف دولار من نادي الزمالك.

وكان جروس قد رحل عن تدريب نادي الزمالك في الموسم الماضي بعد فسخ عقده من جانب واحد.

وسبق وأن كشف يلا كورة عن قيمة الشرط الجزائي في عقد جروس، بعد رحيله في ولايته الثانية.

وقال مصدر لـ"يلا كورة"، إن قيمة الشرط الجزائي في عقد جروس هي راتب شهرين، أي ما يُقدر بـ170 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن هناك راتب نصف شهر لم يتقاضه المدير الفني السويسري ليكون إجمالي مستحقاته 210 آلاف دولار.

وقاد كريستيان جروس فريق الزمالك في 13 مباراة سواء على مستوى بطولتي الدوري وكأس مصر بجانب الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع صاحب الـ70 عامًا أن يحقق الفوز في 8 مناسبات، كان آخرها لقاء فاركو بنتيجة 1-0، ضمن حسابات الأسبوع الـ13 بالدوري.