مصدر بالزمالك ليلا كورة: سيتم رفع القيد فور دفعنا مستحقات جروس

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:45 م 24/11/2025
كريستيان جروس

جروس

تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا، اليوم الاثنين، يفيد بإيقاف قيد النادي في قضية السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق السابق.

وأعلنت بوابة إيقاف القيد الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك لمدة 3 فترات.

وكشف مصدر ليلا كورة، عن حقيقة إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل نهائي، حتى في حال دفع مستحقات جروس.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن إيقاف القيد عن نادي الزمالك، سيتم رفعه في حال إذا دفع النادي الغرامة الموقعة عليه.

وحصل جروس على حكم نهائي بـ 133 ألف دولار من نادي الزمالك.

وقاد كريستيان جروس فريق الزمالك في 13 مباراة سواء على مستوى بطولتي الدوري وكأس مصر بجانب الكونفدرالية الأفريقية.

واستطاع صاحب الـ70 عامًا أن يحقق الفوز في 8 مناسبات، كان آخرها لقاء فاركو بنتيجة 1-0، ضمن حسابات الأسبوع الـ13 بالدوري.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمات متتالية تخف إيقاف القيد، قبل انتقالات يناير المقبل.

وتُعد قضية جروس، هي الرابعة على النادي، حيث لا بد من الدفع حتى يستطيع النادي قيد صفقاته الجديدة في شهر يناير القادم.

مباراة الزمالك القادمة
فيفا الاتحاد الدولي جروس إيقاف قيد الزمالك قيد الزمالك مستحقات جروس

