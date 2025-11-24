المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
5 قضايا.. كم تبلغ المستحقات المتأخرة لرفع إيقاف قيد الزمالك؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:50 م 24/11/2025
شعار الزمالك

نادي الزمالك

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك، ليصبح إجمالي عقوبات القلعة البيضاء 5 قضايا، مع تباين مدد الإيقاف.

فيفا أعلن توقيع عقوبة قيد جديدة على نادي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، تصل إلى 3 فترات قيد.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

عقوبات إيقاف قيد الزمالك

وكشف يلا كورة منذ قليل، سبب توقيع عقوبة إيقاف القيد الأخيرة على الزمالك، وهو كريستيان جروس.. طالع التفاصيل من هنا

وتأتي عقوبات الزمالك الحالية، الـ5 قضايا، على هذا النحو، سواء طبيعة العقوبة أو سبب يلي:

3 عقوبات ترفع بعد الدفع: مساعدون جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألفًا.

عقوبة ترفع بعد الدفع: جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

بالتالي يحتاج الزمالك إلى دفع 313 ألف دولار، وهو ما يعادل 14.933.039 جنيه مصري، الغرامات والمبالغ المستحقة نظير قضايا المنع من القيد.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا لملاقاة فريق كايزر تشيفز، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف الزمالك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

