حرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر صباح اليوم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن السر وراء زيارة توروب لملاعب قطاع الناشئين هو معاينة الملعب الرئيسي هناك الذي يتم لعب عليه جميع مباريات القطاع.

وأوضح المصدر، أن توروب عاين الملعب المغلق من جميع جوانبه وكان قد تم إعادة هيكلته قبل فترة وتطويره وتحديثه برعاة فريق الكرة ليكون جاهز لاستقبال تدريبات الفريق الأول في أي وقت.

وأشارا المصدر إلى، أن توروب أشاد بملعب قطاع الناشئين والذي سيتدرب عليه فريق الكرة بدءًا من الأسبوع الأول من ديسمبر وحتى نهاية الشهر ذاته لغلق ملعب التتش لصيانة الأرضية الخاصة به.

وشدد أن في تلك الفترة سيخلو الفريق من قرابة 13 لاعب علي الأقل بينهم عناصر المنتخب الوطني الأول الذي سيشارك في بطولة أمم افريقيا وكذلك اللاعبين الذي سيتواجدوا مع المنتخب الثاني الذي سيشارك في بطولة كأس العرب بقطر وكذلك المحترفين والأجانب والذي سينضمون لمنتخبات بلادهم.

وأتم المصدر، أن الفريق سيعتمد علي المجموعة الباقية من الفريق مع تصعيد مجموعة من الناشئين لخوض بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة التي ستقام في تلك الفترة .