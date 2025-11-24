قائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون العرب

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، التي تقام على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 14 من بطولة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 20 نقطة، وحال فوزه في هذه المباراة سيرتقي للمركز الثاني.

قائمة بيراميدز

وجاءت قائمة بيراميدز لخوض مباراة المقاولون العرب، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.