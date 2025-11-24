أرسل نادي بيراميدز خطابًا رسميًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، طلب خلاله الموافقة على تأجيل مباراتي الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر المقبل، قبل أن يضرب موعدًا مع منافسه بتروجيت في السادس من الشهر ذاته.

واستبعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لاعبي بيراميدز من المعسكر الأخير بسبب عدم تأجيل مباراتي السماوي في الدوري المصري، وهو ما يجعل انضمامهم للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر بالأمر المستحيل.

بيراميدز يخاطب رابطة الأندية

أكد نادي بيراميدز في خطابه المرسل لرابطة الأندية المحترفة، على دوره الوطني في دعم المنتخبات كافة في مختلف البطولات القارية والدولية، من أجل تحقيق المزيد من المنجزات التي تسعد جماهير الكرة المصرية.

وأوضح بيراميدز أنه تأكيدًا لأداء دوره على أكمل وجه، وعلى وجه الخصوص دعم منتخب مصر المشارك في كأس العرب للمنتخبات، بترك العناصر التي يحتاج إليها الفراعنة من لاعبين في تلك البطولة، فإنه خاطب الرابطة لتأجيل مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت.

وطالب بيراميدز بتأجيل مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت، المؤجلتين من الجولتين الثامنة والعاشرة من الدوري المصري، خاصة تلك الفترة ستكون أثناء توقف المسابقة وجميع الدوريات العربية، بسبب المشاركة في كأس العرب.

وشدد نادي بيراميدز على أنه يأمل ألا تدخر رابطة الأندية جهدًا في تمكين النادي من مواصلة دعمه للمنتخبات، تجسيداً لروح الوطنية وشرف اللعب تحت راية الوطن للاعبيه، وحتى يقدم الفراعنة أفضل صورة ممكنة من أجل إسعاد الشعب المصري.