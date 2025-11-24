المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صفقات الشتاء.. يلا كورة يكشف تفاصيل اجتماعات الخطيب مع قطاع الكرة بالأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:49 م 24/11/2025
الخطيب

الخطيب

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعا مع ممثلي قطاع الكرة بالنادي اليوم بمقر مدينة نصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الاجتماع ناقش ملفات الفريق الأول لكرة القدم وصفقات الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع شهد مناقشة رؤية ييس توروب المدير الفني حول احيتاجات الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه تم مناقشة سبل تسويق اللاعبين الذي سيتم التوافق على خروجهم على سبيل الإعارة أو البيع في شهر يناير المقبل.

وشدد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة نتائج جلسات سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة مع ممثلي فريق دلفي وقطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية التي تمت الفترة الماضية .

واختتم المصدر تصريحاته، أنه تم مناقشة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عام التي ستقام في ملاعب مدينة نصر خلال الفترة من 28-30 نوفمبر، بمشاركة أكبرالفرق العالمية مثل يوفنتوس وبالميراس وأتلتيكو مدريد ومن مصر زد والأهلي.

ويسعى الأهلي إلى حسم ملف الصفقات بشكل مبكر، حيث يتولى سيد عبد الحفيظ هذا الملف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيد عبد الحفيظ الخطيب صفقات الأهلي توروب

