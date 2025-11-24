عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعا مع ممثلي قطاع الكرة بالنادي اليوم بمقر مدينة نصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الاجتماع ناقش ملفات الفريق الأول لكرة القدم وصفقات الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر، أن الاجتماع شهد مناقشة رؤية ييس توروب المدير الفني حول احيتاجات الفترة المقبلة.

وأضاف، أنه تم مناقشة سبل تسويق اللاعبين الذي سيتم التوافق على خروجهم على سبيل الإعارة أو البيع في شهر يناير المقبل.

وشدد أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة نتائج جلسات سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة مع ممثلي فريق دلفي وقطاع الناشئين وفريق الكرة النسائية التي تمت الفترة الماضية .

واختتم المصدر تصريحاته، أنه تم مناقشة آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عام التي ستقام في ملاعب مدينة نصر خلال الفترة من 28-30 نوفمبر، بمشاركة أكبرالفرق العالمية مثل يوفنتوس وبالميراس وأتلتيكو مدريد ومن مصر زد والأهلي.

ويسعى الأهلي إلى حسم ملف الصفقات بشكل مبكر، حيث يتولى سيد عبد الحفيظ هذا الملف.