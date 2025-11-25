تحدث محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن بعض اللاعبين المؤثرين في صفوف القلعة الحمراء مثل أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، كاشفًا حقيقة عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسئُل يوسف في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر عن هل ضم زيزو صعب المفاوضات والتجديد للاعبين؟، رد، قائلًا: "الأرقام المتداولة بشأن عقود اللاعبين وزيزو تحديدًا غير صحيحة، وهناك مستويات مختلفة مع اللاعبين وهذا طبيعي، ولا ننسى أن زيزو جاء كلاعب حر".

زيزو شبه الأهلي

وأضاف: "زيزو من اللاعبين المميزين جدًا، هو لاعب محترف ومنضبط جدا (شبه الأهلي)، وهو شبه الزمالك أيضًا، لقد اندمج سريعا في أوضة اللبس داخل الأهلي، وله تأثير وإضافة قوية".

وأكمل: "أتوقع أن زيزو سيحقق بطولات كثيرة مع الأهلي".

وعن إمكانية أن ينضم لاعبين أخرين من الزمالك إلى الأهلي، رد المدير الرياضي، قائلًا: "في الاحتراف كل شيء وارد، وهناك لاعبين كثيرين انتقلوا بين الناديين".

وتابع: "إمام عاشور من اللاعبين الملتزمين والمنضبطين جدًا وإضافة قوية، وبخصوص مشكلة عدم التعامل مع وكيله، كان هناك قرار بالفعل بوقف التعامل مع الوكيل، وما حدث أمر لا يصح بعد تصريحاته ضد الأهلي، لم يعجبني ما قاله قبل رحيل وسام أبو علي وبالتالي قرارنا هو عدم التعامل معه".

هل يعود وسام أبو علي إلى الأهلي؟

رد محمد يوسف على إمكانية عودة وسام أبو علي إلى الأهلي مرة أخرى، قائلًا: "لا أعتقد أن وسام أبو علي سيعود للأهلي مرة أخرى، ولم نناقش فكرة عودته، في كرة القدم كل شيء وارد، وأي قرار لا يتخذه فرد واحد ولكن يشارك فيه الجميع".

وعن ملف تجديد عقد أليو ديانج، أكد يوسف: "لم نتأخر في مناقشة التجديد له، وتحدثنا معه منذ فترة، ورغبتنا مشتركة في التجديد والبقاء، وهو من اللاعبين الملتزمين سلوكيا وفنيا".

أقوى 3 منافسين للأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا

كشف محمد يوسف عن أقوى المنافسين للأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا، رد، قائلًا: "بيراميدز وصنداونز والترجي هم أقوى المنافسين للأهلي على اللقب، وهناك فرق أخرى مثل يانج أفريكانز والهلال السوداني يسير بشكل جيد، في النهاية يجب احترام كل فريق".

وبسؤاله عن موقفه إذا تلقى عرضا لتدريب الزمالك، أكد محمد يوسف: "أحترم الزمالك جدا وهو غني بأولاده وسعيد جدا بتجربة أحمد عبدالرؤوف، أنا شخصيا (معجون أهلي) وصعب يحدث هذا الأمر".