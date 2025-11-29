اتخذ المدافع المغربي صلاح الدين مصدق، لاعب فريق الزمالك، خطوات فسخ عقده مع "القلعة البيضاء" على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، حيث قدم اللاعب شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الثلاثاء، إن صلاح مصدق بدأ في تجهيز إجراءات فسخ العقد بعد نهاية المهلة المحددة بشأن حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن اللاعب سيقدم شكوى من أجل الحصول على مستحقاته كاملة حتى نهاية عقده مع الزمالك، إلى جانب أحقيته في فسخ العقد دون العودة إلى إدارة "القلعة البيضاء".

وكان المدافع المغربي صاحب الـ27 عامًا انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من نهضة الزمامرة في يناير 2025، إلا أن اللاعب لم يقدم المطلوب منه خاصة في الموسم الحالي.

وشارك صلاح الدين مصدق في أربع مباريات فقط مع الزمالك بواقع (127 دقيقة)، حيث يُعتبر اللاعب من الأوراق البديلة في ظل مشاركة الثلاثي محمد إسماعيل ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد.

واتخذ مصدق إجراءات فسخ العقد قبل لقاء زيسكو يونايتد الزامبي الأخير والذي انتهى لصالح فريق الزمالك بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي سيف الدين الجزيري بدور المجموعات بالكونفدرالية.

ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد على خلفية عدم دفع المستحقات المتأخرة سواء للاعبين الأجانب أو المدربين، حيث كان آخر قرار مساء أمس الإثنين بإيقاف القيد لثلاث فترات. طالع التفاصيل