بيراميدز ارتقى للوصافة.. جدول ترتيب الدوري المصري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:07 م 25/11/2025
بيراميدز

بيراميدز

حقق نادي بيراميدز فوزا ثمينا على نظيره المقاولون العرب، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري.

وسجل بلاتي توريه لاعب بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة 9 من زمن المباراة، قبل أن يسجل مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا هو الفوز السادس على التوالي لنادي بيراميدز في الدوري، بعدما حقق الفوز على الأهلي، زد، طلائع الجيش، فاركو والاتحاد السكندري.

بيراميدز ارتقى للوصافة

ارتقى نادي بيراميدز إلى وصافة الدوري المصري برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، متخطياً الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط، ولكنه يتخلف بفارق الأهداف.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر من 14 مباراة.

وواصل فريق سيراميكا كليوباترا تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من 13 مباراة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة جمعها من 12 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري المقاولون العرب بيراميدز

