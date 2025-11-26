المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"إعلان معايير اختيار القائمة الدولية".. اتحاد الكرة يحيل شكوى البنا وهلهل للجنة الحكام

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:47 م 26/11/2025
محمود البنا

الحكم محمود البنا

أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، إحالة شكوى الحكمان محمود البنا وسامي هلهل، إلى لجنة الحكام.

وكان الثنائي البنا وسامي هلهل قد أعلنا عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اعتزال التحكيم.

كما ناشد محمود البنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ منظومة التحكيم المصري في الوقت الحالي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا مساء اليوم الأربعاء بشأن الواقعة جاء كالتالي:

في ضوء الشكوى التي تقدم بها الحكمان محمود البنا وسامي هلهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأمر، وقرر إحالته إلى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز، لدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح.

وطلب مجلس الإدارة من لجنة الحكام إعلان المعايير والضوابط الخاصة باختيار القائمة الدولية للحكام، بما يضمن الشفافية وضخ دماء جديدة تماشيا مع المعايير الدولية.

ويؤكد الاتحاد أن الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية جاءت بناءً على طلب الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وبعد شكاوى متكررة من الأندية، بهدف دعم منظومة التحكيم ورفع كفاءة إدارة المباريات وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما يشدد الاتحاد أن الخبير الدولي أوسكار رويز يعمل وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث برنامج الإعداد الفني والبدني والدفع بعناصر شابة واعدة لضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري.

الدوري المصري اتحاد الكرة محمود البنا أوسكار رويز سامي هلهل

