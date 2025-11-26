أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، إحالة شكوى الحكمان محمود البنا وسامي هلهل، إلى لجنة الحكام.

وكان الثنائي البنا وسامي هلهل قد أعلنا عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اعتزال التحكيم.

كما ناشد محمود البنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ منظومة التحكيم المصري في الوقت الحالي.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا مساء اليوم الأربعاء بشأن الواقعة جاء كالتالي:

في ضوء الشكوى التي تقدم بها الحكمان محمود البنا وسامي هلهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأمر، وقرر إحالته إلى لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الخبير الدولي أوسكار رويز، لدراسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح.

وطلب مجلس الإدارة من لجنة الحكام إعلان المعايير والضوابط الخاصة باختيار القائمة الدولية للحكام، بما يضمن الشفافية وضخ دماء جديدة تماشيا مع المعايير الدولية.

ويؤكد الاتحاد أن الاستعانة بخبرات تحكيمية أجنبية جاءت بناءً على طلب الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، وبعد شكاوى متكررة من الأندية، بهدف دعم منظومة التحكيم ورفع كفاءة إدارة المباريات وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما يشدد الاتحاد أن الخبير الدولي أوسكار رويز يعمل وفق خطة تطوير شاملة تشمل تحديث برنامج الإعداد الفني والبدني والدفع بعناصر شابة واعدة لضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري.