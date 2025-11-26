أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن من أجل تجديد عقد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أنه تم عقد جلستين في وقت سابق مع ديانج ووكيله وممثل عنه، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق على أرقام مالية محددة.

وأضاف المصدر ذاته: "ديانج لديه مطالب مادية وأكبر عرض كان من جانب الأهلي وصل إلى 1.2 مليون دولار، ولكن اللاعب لديه رغبة في البقاء ولكن وفقًا لشروط معينه".

وأوضح: "قد تشهد الأيام المقبلة عقب مواجهة الجيش الملكي المغربي، حديثًا جديدًا في هذا الشان".

وشدد أن أحمد عبد القادر جناح الفريق، سوف يتم عقد جلسة مع وكيله الأسبوع المقبل لحسم ملف تجديد العقود، وقال المصدر ذاته أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد جلسة للنقاش مع أحمد نبيل كوكا حول تجديد عقده، موضحًا أن الأحاديث التي جرت في الفترة الماضية كانت ودية.

وأتم: "موقف حسين الشحات مختلف بعض الشيء خاصة في ظل قناعة اللاعب بالبقاء أو الموافقة على العروض التي يتلقاها".