كلام فى الكورة
محاميه ليلا كورة: سنطعن على إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات.. ولدينا الأسباب الجدية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:04 م 26/11/2025
رمضان صبحي خلال مباراة الزمالك وبيراميدز

رمضان صبحي - لاعب بيراميدز

يستعد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لتقديم طعن على قرار إيقاف اللاعب الدولي لمدة 4 سنوات.

وسبق وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن المحكمة الرياضية الدولية أقرت بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب أزمة المنشطات. (للتفاصيل اضغط هنا)

وقال هاني زهران في تصريحات خاصة ليلا كورة: "نحن بصدد تجهيز طعن على حكم إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية".

وأضاف محامي رمضان صبحي: "لدينا أسباب جدية للطعن سوف يتم تقديمها للمحكمة خلال الفترة القادمة".

قبل أن يختتم تصريحاته: "إن شاء الله يتم قبول الطعن أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية".

حكاية رمضان صبحي مع المنشطات

وبدأت أزمة رمضان صبحي مع المنشطات بشكل عام، عندما كشف جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، إيجابية عينة اللاعب بعد فحص المنشطات.

وفي يوم 27 مايو 2024.. أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

قبل أن تعلن أيضا المنظمة يوم 17 يوليو 2024 رفع الإيقاف عن رمضان صبحي وقررت بالأغلبية، الآتي:

1- عدم فرض عقوبة على اللاعب.

2- الرفع الفوري للإيقاف المؤقت الإجباري المفروض على اللاعب.

3- بدورها أخطرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جميع الأطراف المعنية بهذا القرار. (للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا)

أما يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، ثم اتجهت القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية والتي أعلنت قرارها مساء اليوم الأربعاء بإيقاف رمضان صبحي.

مباراة بيراميدز القادمة
المنشطات رمضان صبحي بيراميدز هاني زهران

