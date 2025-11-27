اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقررة اليوم (الخميس)، وذلك عقب توافد مندوبي الأندية في وقت مبكر إلى مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيل حضورهم في الكشوف الرسمية.

وكان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مصطفى عزام المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء الاجتماع.

وشهدت الإجراءات التنظيمية سيرًا سلسًا وسط إشادة واضحة من الحضور بحسن الإعداد والترتيب، حسبما كشف بيان للاتحاد.

وأبرز التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي، يتعلق بـالنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث سيتم عرض مقترح لرفع نسبة الحضور المطلوبة لتكون الجمعية العمومية صحيحة من 50% (النصف) من عدد الأعضاء إلى ثلثي الأعضاء (ما يعادل 66.6%).

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات.

تشمل التعديلات المقترحة على اللائحة أيضاً، تعديل شروط الترشح لمجلس الإدارة، حيث يناقش الاجتماع بندا يسمح بالترشح لمن لم يقضِ 3 دورات متتالية ضمن مجلس الإدارة، بما يتيح توسيع قاعدة المرشحين ويمنح مرونة أكبر في خوض الانتخابات المقبلة.

يعرض على الجمعية العمومية أيضاً تعديل الهيكل الإداري عبر استبدال مسمى المدير التنفيذي بمنصب الأمين العام، في إطار توجه الاتحاد لتحديث المسميات الوظيفية، بجانب رفع النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث تتضمن التعديلات المقترحة رفع نسبة الحضور المطلوبة لصحة الاجتماع إلى ثلثي الأعضاء، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأندية الأعضاء في اتخاذ القرارات المصيرية.

ويناقش الاجتماع تعديلًا يخص النسبة المطلوبة من الأندية للدعوة لاجتماع طارئ، وذلك لضبط آلية الدعوة ومنع تكرار الاجتماعات غير الضرورية، ومن المنتظر أن تستعرض الجمعية خطة الاتحاد لإعادة هيكلة الإدارات الداخلية، بجانب مناقشة إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولى الإشراف الفني العام على منظومة المنتخبات واللجان المختصة.

وتأتى هذه التعديلات التزاما بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.