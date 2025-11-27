المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
سموحة

سموحة

- -
14:30
غزل المحلة

غزل المحلة

كأس مصر
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
17:00
بورفؤاد

بورفؤاد

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
النمسا

النمسا

كأس مصر
بتروجت

بتروجت

- -
19:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
19:45
يونج بويز

يونج بويز

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
سلتيك

سلتيك

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

- -
19:45
نيس

نيس

دوري المؤتمر الأوروبي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
جينك

جينك

- -
22:00
بازل

بازل

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:19 م 27/11/2025
اتحاد الكرة

اتحاد الكرة

اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والمقررة اليوم (الخميس)، وذلك عقب توافد مندوبي الأندية في وقت مبكر إلى مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيل حضورهم في الكشوف الرسمية.

وكان هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مصطفى عزام المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء الاجتماع.

وشهدت الإجراءات التنظيمية سيرًا سلسًا وسط إشادة واضحة من الحضور بحسن الإعداد والترتيب، حسبما كشف بيان للاتحاد.

وأبرز التعديلات المقترحة في لائحة النظام الأساسي، يتعلق بـالنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث سيتم عرض مقترح لرفع نسبة الحضور المطلوبة لتكون الجمعية العمومية صحيحة من 50% (النصف) من عدد الأعضاء إلى ثلثي الأعضاء (ما يعادل 66.6%).

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات.

تشمل التعديلات المقترحة على اللائحة أيضاً، تعديل شروط الترشح لمجلس الإدارة، حيث يناقش الاجتماع بندا يسمح بالترشح لمن لم يقضِ 3 دورات متتالية ضمن مجلس الإدارة، بما يتيح توسيع قاعدة المرشحين ويمنح مرونة أكبر في خوض الانتخابات المقبلة.

يعرض على الجمعية العمومية أيضاً تعديل الهيكل الإداري عبر استبدال مسمى المدير التنفيذي بمنصب الأمين العام، في إطار توجه الاتحاد لتحديث المسميات الوظيفية، بجانب رفع النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، حيث تتضمن التعديلات المقترحة رفع نسبة الحضور المطلوبة لصحة الاجتماع إلى ثلثي الأعضاء، لضمان مشاركة أكبر عدد من الأندية الأعضاء في اتخاذ القرارات المصيرية.

ويناقش الاجتماع تعديلًا يخص النسبة المطلوبة من الأندية للدعوة لاجتماع طارئ، وذلك لضبط آلية الدعوة ومنع تكرار الاجتماعات غير الضرورية، ومن المنتظر أن تستعرض الجمعية خطة الاتحاد لإعادة هيكلة الإدارات الداخلية، بجانب مناقشة إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي لتولى الإشراف الفني العام على منظومة المنتخبات واللجان المختصة.

وتأتى هذه التعديلات التزاما بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.

May be an image of newsroom and daisMay be an image of ‎dais, newsroom and ‎text that says '‎b العادية العمومية الجمعية القدم لكرة المصرى للاتحاد ORDINARY GENERA ASSEMBLY LYOF THE EGYPTIAN FOOTBALL ASSOCIATION r.ro نوفمهو ٢٧ UINTED 家 للیاضت MSA O ליםא دااسون SPORTS UNITED ky OrA س OrA נני0 دائون TOP السعاء السری SI EGYPTIANTA SPORTS UNITED (S) لفرياضة الصبحدة רניאא OrA ノ دائون OrA מיס מנים 九吉 ( OrΔ רנים ΟrA دائون S SPORTS UNITED ACU OrA בתון S الفرياضة ៩ិ الصتحدة תיס داضون دائون חים TIGER OrA TGER TIGCI دائون‎'‎‎May be an image of textMay be an image of ‎text that says '‎الاتحادالمصرىلكرةالقدم EgyptianFootballAssociation Associati Football tballAssociation الويتددة 01 圖 ろ မြုအ‎'‎

الدوري المصري اتحاد الكرة هاني أبو ريدة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

