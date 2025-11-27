أعرب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني الأول، الذي سيشارك في كأس أمم أفريقيا الشهر المقبل في المغرب، ويسبقه المنتخب الثاني، بالمشاركة في كأس العرب، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهد من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف أبوريدة خلال كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، أننا نسير بخطى جيدة في مشروع اكتشاف المواهب، حيث لدينا في الاتحاد المصري 27 منطقة قادرة عبر ممثلين الاتحاد فيها على، كما أن لدينا أفكارًا كثيرة لتطوير المنظومة الكروية برمتها ونقوم بطرحها، وأتمنى أن يتم استيعابها وتنفيذها بالشكل المناسب.

كما أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن حجم الإنفاق على المنتخب تضاعف بمستويات كبيرة، لأننا ندفع مبالغ طائلة مقابل التدريبات وإقامة المباريات، لذلك نقوم الآن بإنهاء الجزء الخاص بالمنتخب الوطني في مركز المنتخبات الوطنية، موضحًا أنه من غير المعقول أن يدفع منتخب مصر مقابلاً لاستخدامه ملاعب الدولة، مشدداً على أنه تحدث في ذلك الأمر مع وزير الشباب والرياضة.

وعن تأجيل كأس أمم أفريقيا من يونيو إلى ديسمبر بسبب بطولة كأس العالم الموسعة في الولايات المتحدة، كشف أبوريدة عن أن هذا الأمر تسبب في تلاحمها مع كأس العرب التي طالب البعض بعدم المشاركة فيها، لكننا رفضنا ذلك وقررنا المشاركة في البطولة بمجموعة أخرى من اللاعبين تحت قيادة حلمي طولان، مشيراً إلى أن منتخب كأس العرب واجه الكثير من الصعوبات في انضمام عدد من اللاعبين بسبب ارتباطات أنديتهم بالمشاركات في بطولات خارجية وعلى رأسها بيراميدز، الذي كان 7 أو 8 من لاعبيه في صفوف المنتخب.

وتمنى المهندس هاني أبوريدة التوفيق لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب في مهمته في قطر بقيادة حلمي طولان، موضحًا أنه التقى الفريق أمس ولمس مدى العزيمة والتصميم لدى الجميع في تقديم مستوى يليق بالكرة المصرية.

كما قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "حاولنا منذ البداية توفير أجواء النجاح لكل المنتخبات وخصوصًا منتخب تحت 17 سنة لأن هذه المرحلة السنية تتطلب مواصفات دقيقة خصوصاً بعد قرار الاتحاد الدولي بتنظيم مونديال الناشئين سنويًا وليس كل عامين كما كان يحدث من قبل".

وأكد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد قام بإجراء التطوير اللازم والجزء التنظيمي بما يناسب المستجدات التي حدثت، كذلك في الإدارة الفنية للاتحاد.

وأضاف أبوريدة أننا حاولنا تطوير المنظومة الخاصة بالمدربين والرخص والدورات بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والأفريقي، حتى يتمكنوا من إدارة المباريات مع الأندية والمنتخبات دون أي مشاكل كما كان يحدث سابقًا

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "تعاقدنا مع رئيس لجنة حكام على أعلى مستوى وصاحب تصنيف في الاتحاد الدولي، وذلك للحد من شكاوى بعض الأندية من الحكام والكل لاحظ التطور الواضح في المستوى منذ بداية الموسم الحالي".