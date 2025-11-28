المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أبوريدة يكشف حقيقة خلاف حسام حسن وطولان.. ويؤكد: حزنت لإيقاف رمضان صبحي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:15 ص 28/11/2025
أبو ريدة

هاني أبو ريدة

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن العلاقة بين جهاز المنتخب المصري الأول والثاني لا تتسم بالتعارض، وأنه لم تحدث أي خلافات بينهما.

وأشار أبو ريدة، خلال تصريحاته عبر قناة "النهار" إلى أن كل منتخب يركز على مهامه، وأن حسام حسن يركز على كأس أمم أفريقيا، ومحاولة تحقيق أفضل نتائج ممكنة في البطولة.

تصريحات هاني أبوريدة

وأضاف حسام حسام: "حلمي طولان يعمل بشكل جاد مع المجموعة الحالية للمنتخب الثاني، ولديهم روح طبية وتناغم فني كبير، ولديهم بطولة كأس العرب، التي تقام بمشاركة منتخبات قوية للغاية".

وتابع: "انزعجت من مشاكل التحكيم، ومحاولة البعض الاستغاثة برئيس الجمهورية، ولذلك استعنت بالخبير التحكيمي أوسكار، من أجل تطوير المجموعة، ونصحته بتطوير الحكام الشبان، وعدم التدخل في تحديد قائمة الحكام الدوليين".

وواصل: "حزنت لعدم تواجد محمود البنا ضمن قائمة الحكام الدوليين، واتفقت معه وكذلك سامي هلهل على الاستمرار ضمن منظومة التحكيم باتحاد الكرة المصري، وأحاول دائمًا حل الأزمات المالية والإدارية للحكام".

وأردف: "إيقاف رمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات أحزنني بشدة، هو لاعب موهوب، وسأحاول التدخل لحل أزمته قدر المستطاع".

ونوه: "لم أترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لأن لها ترتيبات خاصة، ولا أفكر في الترشح لها مستقبلاً، وقد أستمر كرئيس لاتحاد الكرة حال موافقة أعضاء الاتحاد فقط".

وأكد: "لا أتحمل أي مسؤولية في توديع مصر لبطولة كأس العالم 2018 من دور المجموعات ودون حصد أي نقاط".

واستطرد: "لم أدخل في أزمة مع محمد صلاح بسبب حقوق الرعاية خلال مونديال 2018، الأمر كان مجرد سوء تفاهم

وكشف: "أزمة عمرو وردة خلال أمم أفريقيا 2019 سببها أنني تعاملت مع الأمر بعاطفة "الأب" ولم أخضع لإرادة اللاعبين الذين وقفوا إلى جانبه".

وأتم: "الزمالك دفع مبلغ يصل إلى 75 مليون جنيه، من أجل حل أزمة مديونياته المتراكمة والسماح بقيد لاعبين جدد".

الزمالك الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن محمد صلاح حلمي طولان هاني أبوريدة رمضان صبحي

