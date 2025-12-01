قرر المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا.

وعاد الزمالك من ملعب كايز تشيفز الجنوب أفريقي بالتعادل (1-1) في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

راحة يومين في الزمالك

كشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية 9 ديسمبر الجاري ضمن بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويفتقد الزمالك خدمات عدد من لاعبيه الدوليين، حيث يخوض منتخب مصر الأول كأس أمم أفريقيا 2025 بينما يشارك المنتخب الثاني في كأس العرب.

يشار إلى أن الزمالك يحل رابعًا في جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.