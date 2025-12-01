المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد العودة من جنوب أفريقيا.. عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:21 ص 01/12/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

عبد الرؤوف - مدرب الزمالك

قرر المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة من جنوب أفريقيا.

وعاد الزمالك من ملعب كايز تشيفز الجنوب أفريقي بالتعادل (1-1) في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

راحة يومين في الزمالك

كشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية 9 ديسمبر الجاري ضمن بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويفتقد الزمالك خدمات عدد من لاعبيه الدوليين، حيث يخوض منتخب مصر الأول كأس أمم أفريقيا 2025 بينما يشارك المنتخب الثاني في كأس العرب.

يشار إلى أن الزمالك يحل رابعًا في جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك أحمد عبد الرؤوف

