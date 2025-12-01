تواصل نادي برشلونة الإسباني رسميًا مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وارتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية والتي شهدت تألق اللاعب مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا الذي أقيم في قطر.

وعلم يلا كورة الآتي:

"برشلونة أحد الأندية التي تابعت حمزة عبد الكريم منذ فترة بعيدة".

"تم إرسال فريق محللين خلال بطولة كأس العالم للناشئين الأخيرة، وكان هناك تواصل من وكلاء وممثلي اللاعب".

"لكن حمزة عبد الكريم طلب من الجميع التواصل مباشرة مع الأهلي بسبب التزامه بعقده الممتد حتى نهاية موسم 2026-27".

"برشلونة فقط من أرسل خطابا رسميا للأهلي ليبدأ التفاوض على ضم حمزة عبد الكريم".

"التفاوض يتم من خلال وكيل اللاعب (CAA base soccer) ويمثل برشلونة كرستين إيميل وهو نفس وكيل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي الحالي".

وكان الأهلي قد قام بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يُشار أن الأهلي كان قد سمح قبل عدة أيام بخوض أحمد عابدين، لاعب فريق الشباب بخوض فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي لفترة تصل إلى 10 أيام، قبل أن يعود اللاعب إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية.