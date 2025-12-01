المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

2 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

1 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

"تواصل رسمي مع الأهلي".. يلا كورة يكشف كواليس تحرك برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:53 م 01/12/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم - لاعب الأهلي

تواصل نادي برشلونة الإسباني رسميًا مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وارتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية والتي شهدت تألق اللاعب مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا الذي أقيم في قطر.

وعلم يلا كورة الآتي:

"برشلونة أحد الأندية التي تابعت حمزة عبد الكريم منذ فترة بعيدة".

"تم إرسال فريق محللين خلال بطولة كأس العالم للناشئين الأخيرة، وكان هناك تواصل من وكلاء وممثلي اللاعب".

"لكن حمزة عبد الكريم طلب من الجميع التواصل مباشرة مع الأهلي بسبب التزامه بعقده الممتد حتى نهاية موسم 2026-27".

"برشلونة فقط من أرسل خطابا رسميا للأهلي ليبدأ التفاوض على ضم حمزة عبد الكريم".

"التفاوض يتم من خلال وكيل اللاعب (CAA base soccer) ويمثل برشلونة كرستين إيميل وهو نفس وكيل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي الحالي".

وكان الأهلي قد قام بضم حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يُشار أن الأهلي كان قد سمح قبل عدة أيام بخوض أحمد عابدين، لاعب فريق الشباب بخوض فترة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي لفترة تصل إلى 10 أيام، قبل أن يعود اللاعب إلى القاهرة في الأيام القليلة الماضية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي برشلونة الدوري الإسباني حمزة عبد الكريم

