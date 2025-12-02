ميدو لفيريرا: أهم حدث في حياتك كان ارتباط اسمك بالزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، رسالة حادة إلى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا بسبب تصريحاته التي انتقد خلالها الأوضاع التي عاشها في غرفة ملابس الأبيض.

وتولى فيريرا تدريب الزمالك في الفترة بين يوليو ونوفمبر من العام الجاري 2025، مكتفيًا بالفوز في 7 من أصل 13 مباراة رسمية.

تصريحات ميدو عن فيريرا

وقال ميدو أثناء تقديمه برنامجه التليفزيوني عبر قناة النهار: "السبب الرئيسي لتصريحات فيريرا هو الضغط على إدارة الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته كاملة.. ولو كانت تمت تسوية مستحقاته، لما أدلى بتلك التصريحات".

وأضاف: "رسالتي لفيريرا: (أهم حاجة حصلت لك في حياتك إن اسمك ارتبط بالزمالك).. مسيرته كانت متواضعة، وكان يتقاضى راتب 6 آلاف يورو فقط في الشهر، والبعض تساءل لماذا وافق على تدريب الزمالك براتب بسيط؟ ببساطة لأنه لم يكن يملك أي عروض".

وواصل تصريحاته: "حديث فيريرا بهذا الأسلوب عن نادٍ بحجم الزمالك يؤكد أن التعاقد معه كان من أكبر الأخطاء التي ارتكبها النادي، خاصة أنه جاء مع بداية مشروع جديد".

قبل أن يختتم: "فيريرا يحاول الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من الزمالك.. هذا حقه، لكن الطريقة التي يحاول بها أخذ حقوقه لا تناسب مدربًا كبيرًا".

يشار إلى أن الزمالك أسند مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتًا إلى أحمد عبد الرؤوف، إذ قاد الفريق في منافسات كأس السوبر المصري، عندما خسر المباراة النهائية على يد الأهلي.