صدمة جديدة تلقاها نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء، بإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الأربعاء، إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، لتكون هذه المرة السادسة التي يتعرض فيها الفريق الأبيض لإيقاف القيد.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي تصل إلى 450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد، أي ما يعلو عن 500 ألف دولار.

الزمالك يحتاج إلى 813 ألف دولار تقريبا لفض قضايا فيفا

وبالتالي فإن نادي الزمالك يحتاج إلى 813 ألف دولار من أجل فض هذه المنازعات المعلقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتأتي عقوبات الزمالك الحالية، الـ6 قضايا، على هذا النحو:

3 عقوبات ترفع بعد الدفع: مساعدو جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألفًا دولار.

عقوبة ترفع بعد الدفع: جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: فرجاني ساسي: (450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد أي أكثر من نصف مليون دولار)

وبالتالي يحتاج الزمالك إلى دفع 813 ألف دولار، وهو ما يعادل 38.650.02 جنيه مصري، الغرامات والمبالغ المستحقة نظير قضايا المنع من القيد "وفقا لسعر الدولار اليوم الأربعاء".

قضايا الزمالك بدأت من نوفمبر الماضي:

1- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

2- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

3- يوم 3 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

4- يوم 6 نوفمبر 2025.. (إيقاف قيد حتى الدفع).

5- يوم 24 نوفمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).

6- يوم 3 ديسمبر 2025.. (إيقاف 3 فترات قيد).