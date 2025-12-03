المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

3 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

في الوقت القاتل.. رأسية زلاكة تُنقذ بيراميدز من فخ كهرباء الإسماعيلية في الدوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:01 م 03/12/2025
بيراميدز

بيراميدز يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا على مضيفه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الأخير، مواصلًا معاناته في مؤخرة الترتيب.

أحداث المباراة

بدأت المواجهة بهدوء نسبي، ومع مرور الوقت ظهرت المحاولات الهجومية.

وجاء أول تهديد حقيقي في الدقيقة 33 لصالح كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية خطيرة من الجهة اليسرى، قابلها مهاجم الفريق بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد عبد الرحمن مجدي أن يفتتح التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حصل محمد حمدي على فرصة محققة بعدما حول عرضية برأسه إلا أنها مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، اشتعلت المباراة سريعًا، حيث تقدم كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 56 عبر محمد أوناجم الذي ارتقى لعرضية مُتقنة وحولها برأسية قوية داخل الشباك.

لم ينتظر بيراميدز طويلًا للعودة، فتمكن علي جبر من إدراك التعادل في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية جديدة قابلها برأسية متقنة سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 86 أهدر محمد حمدي هدفًا محققًا بعدما تصدى الحارس ببراعة لرأسيته الخطيرة.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، خطف بيراميدز الفوز الثمين في الدقيقة 90+3 عبر محمود زلاكة الذي استغل عرضية محمد الشيبي ليضعها برأسه داخل الشباك.

الدوري المصري بيراميدز كهرباء الإسماعيلية محمد أوناجم بيراميدز ضد كهرباء الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

43

سوبوسلاي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

69

تسديدة قوية من ديكلان رايس من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كيليهر حارس برينتفورد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg