حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا على مضيفه كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بهذا الانتصار رفع بيراميدز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الأخير، مواصلًا معاناته في مؤخرة الترتيب.

أحداث المباراة

بدأت المواجهة بهدوء نسبي، ومع مرور الوقت ظهرت المحاولات الهجومية.

وجاء أول تهديد حقيقي في الدقيقة 33 لصالح كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية خطيرة من الجهة اليسرى، قابلها مهاجم الفريق بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وكاد عبد الرحمن مجدي أن يفتتح التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حصل محمد حمدي على فرصة محققة بعدما حول عرضية برأسه إلا أنها مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، اشتعلت المباراة سريعًا، حيث تقدم كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 56 عبر محمد أوناجم الذي ارتقى لعرضية مُتقنة وحولها برأسية قوية داخل الشباك.

لم ينتظر بيراميدز طويلًا للعودة، فتمكن علي جبر من إدراك التعادل في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية جديدة قابلها برأسية متقنة سكنت المرمى.

وفي الدقيقة 86 أهدر محمد حمدي هدفًا محققًا بعدما تصدى الحارس ببراعة لرأسيته الخطيرة.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، خطف بيراميدز الفوز الثمين في الدقيقة 90+3 عبر محمود زلاكة الذي استغل عرضية محمد الشيبي ليضعها برأسه داخل الشباك.