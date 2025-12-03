المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
3 نقاط تفصله عن الصدارة.. جدول ترتيب الدوري بعد فوز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:04 م 03/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

حسم فريق بيراميدز الفوز مساء اليوم الأربعاء، ضد فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسماعيلية، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وبادر كهرباء الإسماعيلية بالتسجيل عن طريق محمد أوناجم في الدقيقة الـ 56، قبل أن يتعادل علي جبر في الدقيقة 65، ثم سجل محمود زلاكة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 90+3، ليحقق فريق بيراميدز الفوز الصعب على كهرباء الإسماعيلية.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للنقطة الـ 26 في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما بقي فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز الـ 21 والأخير بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

ويفصل فريق بيراميدز 3 نقاط للصعود إلى صدارة جدول الترتيب التي يحتلها فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 29 نقطة جمعهم من 13 مباراة، بينما لعب بيراميدز حتى الآن 11 مباراة فقط.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع بتروجت مساء يوم السبت المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة للدوري المصري.

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
الدوري المصري بيراميدز كهرباء الإسماعيلية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

