ألمح خوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي إلى احتمالية عودته إلى التدريب خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة خوسيه ريبييرو في نهاية أغسطس الماضي، على إثر تراجع نتائج ومستوى الفريق في بطولة الدوري، وتحديدًا بعد الهزيمة بهدفين دون رد، أمام بيراميدز، على ملعب السلام.

وقال خوسيه ريبييرو في تصريحات نقلتها صحيفة ذا سيتيزن الجنوب إفريقية: "سأعود على الأرجح للتدريب قريبًا، خاصة بعد فترة جيدة من التفكير والدراسة والراحة والاستعداد للمستقبل".

وأضاف المدرب الإسباني: "أدرس الآن الخيارات والفرص المتاحة لي، من أجل اتخاذ خطوتي التالية في مسيرتي المهنية".

وأتم خوسيه ريبييرو تصريحاته قائلًا: "كما ذكرتُ مرارًا، العودة إلى التدريب مُجددًا أمرٌ وارد في أي وقت، لكنني لستُ في عجلة من أمري، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام في الوقت المناسب".

يُذكر أن ريبييرو، البالغ من العمر 50 عامًا كان قد تولى تدريب الأهلي في يونيو الماضي، بعد نهاية مسيرته مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث خاض مع الأحمر 4 مباريات في الدوري المصري، فاز في واحدة، وتعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في واحدة.

وعلى صعيد كأس العالم للأندية، فقد خاض خوسيه ريبييرو 3 مباريات، تعادل في اثنتين، أمام إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وتلقى الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.