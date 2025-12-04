المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

0 0
22:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

2 2
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

1 1
19:00
قطر

قطر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مدير الكرة بالزمالك ليلا كورة: عبد الحميد معالي متغيب عن التدريبات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:53 م 04/12/2025
عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي - لاعب الزمالك

كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن غياب الثنائي المغربي عبد الحميد معالي وصلاح مصدق، عن تدريبات الفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس الرابطة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عبد الحميد معالي لم يتواجد في تدريبات اليوم الخميس، وصلاح مصدق لم يحضر التدريبات منذ فترة".

ويرتبط اسم الثنائي مصدق ومعالي بفسخ تعاقدهما مع نادي الزمالك في الوقت الحالي لعدم الحصول على رواتبهم في آخر 3 أشهر.

ويعاني نادي الزمالك حاليا من إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة لـ6 أشخاص وهم: "جوزيه جوميز، 3 مساعدين لجوميز، وفرجاني ساسي، وكريستيان جروس".

وبالتالي يبحث نادي الزمالك عن مخرج من أزماته المالية المتكررة والتي تشعل أزمة رحيل اللاعبين الأجانب بالتحديد.

وشارك عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك منذ قدومه في 8 مواجهات بواقع 204 دقائق، بينما شارك مصدق في 16 مباراة بواقع 1083 دقيقة.

وتأتي عقوبات الزمالك الحالية، الـ6 قضايا، على هذا النحو:

3 عقوبات ترفع بعد الدفع: مساعدو جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألفًا دولار.

عقوبة ترفع بعد الدفع: جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: فرجاني ساسي: (450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد أي يقترب من نصف مليون دولار)

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كهرباء الإسماعيلية عبد الناصر محمد عبد الحميد معالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

70

لاعب وست هام سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء ولكن كاسيميرو تدخل في الوقت المناسب وتصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg