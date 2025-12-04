كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن غياب الثنائي المغربي عبد الحميد معالي وصلاح مصدق، عن تدريبات الفريق الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس الرابطة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة ليلا كورة: "عبد الحميد معالي لم يتواجد في تدريبات اليوم الخميس، وصلاح مصدق لم يحضر التدريبات منذ فترة".

ويرتبط اسم الثنائي مصدق ومعالي بفسخ تعاقدهما مع نادي الزمالك في الوقت الحالي لعدم الحصول على رواتبهم في آخر 3 أشهر.

ويعاني نادي الزمالك حاليا من إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة لـ6 أشخاص وهم: "جوزيه جوميز، 3 مساعدين لجوميز، وفرجاني ساسي، وكريستيان جروس".

وبالتالي يبحث نادي الزمالك عن مخرج من أزماته المالية المتكررة والتي تشعل أزمة رحيل اللاعبين الأجانب بالتحديد.

وشارك عبد الحميد معالي مع نادي الزمالك منذ قدومه في 8 مواجهات بواقع 204 دقائق، بينما شارك مصدق في 16 مباراة بواقع 1083 دقيقة.

وتأتي عقوبات الزمالك الحالية، الـ6 قضايا، على هذا النحو:

3 عقوبات ترفع بعد الدفع: مساعدو جوزيه جوميز (20 ألف دولار لكل منهم) بإجمالي 60 ألفًا دولار.

عقوبة ترفع بعد الدفع: جوزيه جوميز (120 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: كريستيان جروس: (133 ألف دولار).

عقوبة لمدة 3 فترات قيد: فرجاني ساسي: (450 ألف دولار بالإضافة إلى 5% فوائد أي يقترب من نصف مليون دولار)