كشف أحمد عبد الحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك المقامة اليوم الثلاثاء، بمقر القلعة البيضاء، بعد تسجيل 1128 عضوا فقط.

وتقرر أن يثكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، بجميع الاختصاصات فيما عدا بند الميزانية، حيث سيتم إرساله إلى الجهة الإدارية المختصة، تمهيدًا لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتضمنت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من: محمد سامح - محمد يسري - حسن الغزاوي - هشام قطب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إذ حرص على متابعة سير إجراءات التسجيل بالجمعية قبل غلقها في السابعة من مساء اليوم.

وحرص على التواجد كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.