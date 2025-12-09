المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

حضور ضعيف.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:00 م 09/12/2025
شعار الزمالك

نادي الزمالك

كشف أحمد عبد الحميد بودي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، ونائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك المقامة اليوم الثلاثاء، بمقر القلعة البيضاء، بعد تسجيل 1128 عضوا فقط.

وتقرر أن يثكلف مجلس إدارة نادي الزمالك، بجميع الاختصاصات فيما عدا بند الميزانية، حيث سيتم إرساله إلى الجهة الإدارية المختصة، تمهيدًا لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتضمنت اللجنة القضائية المشرفة على عملية التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك كلًا من: محمد سامح - محمد يسري - حسن الغزاوي - هشام قطب.

وشهدت الجمعية العمومية حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إذ حرص على متابعة سير إجراءات التسجيل بالجمعية قبل غلقها في السابعة من مساء اليوم.

وحرص على التواجد كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسين السيد وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

مباراة الزمالك القادمة
نادي الزمالك الجمعية العمومية إدارة نادي الزمالك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

