أول تعليق من يزن النعيمات عن احتمالية انتقاله للأهلي

طالب يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، ونادي العربي القطري بتأجيل الرد على ما يتردد بشأن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم يزن النعيمات بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، في الشتاء المقبل، في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم صفوف الفريق، قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

وقال يزن النعيمات في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "الانتقال إلى الأهلي؟ حاليًا كل تركيزي مع المنتخب.. لدينا مباريات مهمة، لذا، سأرد على هذا السؤال فيما بعد".

وأضاف المهاجم الأردني: "لا يمكنني أن أتعدي النادي الذي ألعب له، وهو فريق العربي القطري، وأنا مازالت لاعبًا في صفوف الفريق القطري".

وعن تواجد منتخب الأردن في مجموعة واحدة مع منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا في بطولة كأس العالم، قال النعيمات: "لا أريد الحديث كثيرًا عن قرعة كأس العالم 2026، لأن تركيزنا على بطولة كأس العرب 2025".

وأتم يزن النعيمات تصريحاته قائلًا: "القرعة مميزة، وأن نواجه حامل اللقب، الأرجنتين، هو تتويج لنا كلاعبين، وسنقدم كل ما لدينا، وسنرفع اسم البلد عاليًا".