محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
الفتح السعودي لـ "يلا كورة": جوميز لم يطلب التعاقد مع مروان عطية

طارق متولي

كتب - طارق متولي

03:46 م 10/12/2025
مروان عطية

مروان عطية

نفى محمد ضيف، مدير المركز الإعلامي في فريق الفتح السعودي، ما تم تداوله حول طلب جوزيه جوميز مدرب الفريق التعاقد مع مروان عطية، خط وسط النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما أشارت تقارير صحفية سعودية إلى رغبة البرتغالي جوميز في التعاقد مع اللاعب، خاصةً في ظل النتائج غير المستقرة التي يمر بها الفريق في دوري روشن.

أول تعليق من الفتح السعودي على مفاوضات الفريق مع مروان عطية

وبسؤاله عن حقيقة رغبة جوميز في التعاقد مع مروان عطية، قال ضيف في تصريحات لـ "يلا كورة": غير صحيح ما يتم تداوله بشأن رغبة المدرب في التعاقد مع اللاعب، هذا لم يحدث ولم ندخل في مفاوضات مع اللاعب".

وكانت قد أكدت التقارير أن إدارة الفتح السعودي تواصلت مع اللاعب ورحب بالأمر، كما أنه طالبهم بضرورة التواصل مع إدارة المارد الأحمر لحسم الموقف النهائي حول ضمه.

وفي وقت سابق، أكد مصدر في تصريحات لـ "يلاكورة"، أن مروان عطية لم يصله أية عروض رسمية حتى الآن سواء له أو للنادي الأهلي، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة المارد الأحمر التفريط في اللاعب على الأقل في الموسم الحالي، في حين أن فكرة رحيله في يناير المقبل مرفوضة ولا يوجد نقاش فيها.

وسبق وأن تلقي مروان عطية في بداية الموسم الحالي والماضي عروضًا من أندية خليجية، لكن تم رفضها جميعا ثم تمت ترضيته من الناحية المالية.

ويأتي ذلك بعدما قام النادي بتعديل عقده في فترة تواجد محمد رمضان المدير الرياضي السابق للأهلي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن فكرة بيع مروان في يناير المقبل أو حتى إعارته غير واردة على الإطلاق في حسابات الأهلي، خاصةً مع تفكير النادي في بيع وتسويق ديانج بدلاً من رحيله حرًا في نهاية الموسم الحالي إذا تعقّد ملف التفاوض معه لتجديد عقده.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي الفتح جوميز الفتح السعودي مروان عطية فريق الفتح

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

