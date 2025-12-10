المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الشحات: صنعت تاريخًا مع الأهلي.. وأتمنى حصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:48 م 10/12/2025
حسين الشحات

حسين الشحات لاعب الأهلي

تحدث حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن طموحاته مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى رغبته في تحقيق جائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا.

وينتظر فريق الأهلي العديد من التحديات، إذ ينتظر الأحمر التتويج بلقب كأس الرابطة والدوري المصري وكأس مصر بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات حسين الشحات

أدلى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بعدة تصريحات عبر الحساب الرسمي للنادي، قائلًا: "أحمد الله على عودتي، وأتمرن مع الفريق حاليًا وجاهز للمشاركة، ومشاركتي من عدمها سيعود ذلك إلى المدير الفني".

وأضاف: "تعرضت للإصابة في وقت كنت قد بدأت في التحسن فيه، ولكن في النهاية الأمر قضاء وقدر وأشعر بالرضا تجاه كل شيء وإن شاء الله أعود بشكل أفضل من السابق، لأول مرة سيشارك الفريق في كأس الرابطة بالعديد من اللاعبين، وهذا أمر هام من أجل استعادة الجاهزية حتى عودة باقي اللاعبين".

وأكمل: "لدينا علاقة طيبة مع جماهير الأهلي، ونتمنى استمرارها طول العمر، وأحترم وأقدر ذلك كثيرًا وإن شاء الله أستطيع إسعادهم، مباراة الزمالك مباراة كبيرة وهامة، هي مواجهة قمة، وأنتظرها لأنها مباراة قمة ومباراة جماهيرية، والحمد لله أكرمني الله بالتوفيق فيها، وقبلت (الشنكار) الذي يحتوي على صورة أولادي ووالدي وزوجتي وأحب فعل ذلك".

وزاد: "المباريات الكبيرة من المهم جدًا التركيز فيها، حتى أثناء التواجد على مقاعد البدلاء، للتفكير في المباراة وما يمكن تقديمه عندما أشارك لكي أصنع الفارق في اللقاء، بطولة السوبر هامة لأنها جاءت بعد بعض التعثرات في النتائج، ولم تكن تسير الأمور بالشكل المطلوب حينها، وكنا نركز على حصد البطولة، وتحدثنا سويًا حول ضرورة التتويج بالبطولة وهذا ما حدث".

وواصل: "أي لاعب يلعب في مركزي أقدم له الدعم وأدعوا الله أن يكون أفضل لاعب في المباراة، الحمد لله جميع اللاعبين كانوا موفقين وسعيد لزملائي وزيزو إضافة كبيرة للنادي، الجميع يحب بعضه البعض في الأهلي، ولا نحتاج للحديث بشأن ذلك الأمر، وأحب مساعدة فريقي وزملائي، كلنا كنا نرغب في مساندة إمام عاشور وربنا كرمني بأن أمنحه أسيست هداف الدوري بالموسم الماضي".

وتابع: "الأهلي هو من يصنع النجوم، اللاعبون الكبار إضافة للنادي لكن الأهلي هو من يصنع النجوم، وإن شاء الله يكونوا إضافة لنا في الموسم الحالي، وننوي تحقيق الدوري والمنافسة في أفريقيا وهذه أمور هامة جدًا بالنسبة لنا".

وأكد الشحات: "كنت أرغب في التواجد في المنتخب سواء الأول أو المشارك في كأس العرب، لكنني كنت مصابًا، وأتمنى التوفيق لزملائي وأي لاعب يمثل المنتخب وإن شاء الله نحقق البطولة".

وانتقل للحديث عن شارة القيادة، قائلًا: "ترتيبي كان الثالث في قادة الفريق، لكنه تراجع بعد عودة تريزيجيه وبيكهام وشريف وأصبحت السادس، لكنني الحمد لله ضمن قادة الفريق وهذا أمر كبير لي خاصة في النادي الأهلي، وأتمنى التوفيق وتحقيق البطولات".

واستكمل: "أي لاعب يتمنى ارتداء شارة قيادة الأهلي، وصنعت تاريخًا مع الأهلي وحققت بطولات عديدة جدًا، وإن شاء الله نحقق أفريقيا والدوري، وأن يكون لي نصيب في تحقيق جائزة أفضل لاعب في أفريقيا العام الحالي".

وأتم الشحات: "جمهور الأهلي كبير وعظيم، وسنحقق البطولات طالما دامت مساندته لنا، وأحاول أن أكون عند حسن ظنهم وقدر توقعاتهم".

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الدوري المصري حسين الشحات

