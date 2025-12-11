المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

يلا كورة يكشف.. الأهلي يفاوض داري للدخول ضمن صفقة بلعمري بشروط خاصة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:17 م 11/12/2025
أشرف داري

أشرف داري لاعب النادي الأهلي

يتحرك النادي الأهلي نحو حسم مصيره لاعبه المغربي أشرف دراي، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحلول شهر يناير مطلع عام 2026.

أشرف داري غاب عن مباريات الأهلي على مدار الفترة الماضية لمعاناته من إصابة عضلية، والتي حالت دون مشاركته وخوض برنامجًا تأهيليًا.

مستقبل أشرف داري

وفي هذا السياق، كشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي قرر التفاوض مع اللاعب، لبحث إمكانية دخوله في صفقة تبادلية.

أضاف المصدر أن الأهلي يبحث مع أشرف داري، الانضمام لصفوف نادي الرجاء في انتقالات يناير المقبلة، ضمن صفقة يوسف بلعمري التي يستهدف إتمامها.

 

حيث أشار المصدر إلى أن الأهلي يقترح انضمام أشرف داري لصفوف الرجاء على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع تحمل جزء من راتبه.

يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد صاحب الـ27 عامًا، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي نادٍ في انتقالات يناير القادمة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري الرجاء المغربي أشرف داري يوسف بلعمري انتقالات يناير

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

