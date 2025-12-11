يتحرك النادي الأهلي نحو حسم مصيره لاعبه المغربي أشرف دراي، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحلول شهر يناير مطلع عام 2026.

أشرف داري غاب عن مباريات الأهلي على مدار الفترة الماضية لمعاناته من إصابة عضلية، والتي حالت دون مشاركته وخوض برنامجًا تأهيليًا.

مستقبل أشرف داري

وفي هذا السياق، كشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن الأهلي قرر التفاوض مع اللاعب، لبحث إمكانية دخوله في صفقة تبادلية.

أضاف المصدر أن الأهلي يبحث مع أشرف داري، الانضمام لصفوف نادي الرجاء في انتقالات يناير المقبلة، ضمن صفقة يوسف بلعمري التي يستهدف إتمامها.

حيث أشار المصدر إلى أن الأهلي يقترح انضمام أشرف داري لصفوف الرجاء على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، مع تحمل جزء من راتبه.

يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد صاحب الـ27 عامًا، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي نادٍ في انتقالات يناير القادمة.